Irán condena a cuatro años de prisión a una activista por no usar el velo islámico

La activista, escritora y poeta iraní de 29 años Sepideh Rashno fue condenada a tres años y once meses de prisión tras un largo proceso judicial abierto luego de que discutiera con una mujer que le reprochó en un transporte público no llevar puesto el hiyab o velo islámico.

La propia Rashno fue quien dio a conocer la información en su cuenta de Instagram, donde informó que la condena entró en fase de ejecución, por lo que recibió la orden de presentarse en la prisión de Evin en los próximos días, informó el grupo disidente Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI).

Asimismo, revelaron que la Justicia le prohibió con efecto inmediato salir del país, indicó la agencia de noticias Europa Press.

El incidente que dio origen al caso ocurrió el 16 de julio de 2022, cuando Rayeheh Rabiei, una colaboradora de la Policía de la Moral, le reprochó que no estaba cumpliendo con el código de vestimenta mientras ambas viajaban a bordo de un colectivo en Teherán.

La agente fue expulsada por otros pasajeros, pero Rashno fue detenida dos días después y el 31 de julio se emitió una confesión suya en la televisión pública pidiendo perdón.

Rashno apareció en cámara con contusiones en el rostro, lo que hizo suponer que la declaración se debió que las autoridades ejercieron algún tipo de coerción sobre ella.

Fue puesta en libertad bajo fianza en junio de 2023, pero imputada por los delitos de "propaganda" y "fomento de la promiscuidad", lo que le deparó una condena provisional a tres años y siete meses de cárcel, finalmente ampliados a tres años y 11 meses.

Previamente, fue condenada a cuatro meses de prisión por denunciar públicamente su expulsión de la universidad y en otro caso se la condenó a pagar 15 millones de riales (unos 350 dólares) por comparecer ante un tribunal sin el hiyab.

Las autoridades iraníes intensificaron su represión tras el caso de Mahsa Amini, cuya muerte bajo custodia policial desató protestas en 2022.

Desde la Revolución Islámica de 1979, el uso del velo es obligatorio en Irán para todas las mujeres, aunque sean extranjeras.

La familia de Amini y los activistas de los derechos humanos sostienen que la joven fue golpeada hasta la muerte, lo que las autoridades niegan.

Su muerte desató una ola de protestas en todo el país que provocó varios centenares de muertes y miles de detenciones.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, describió en septiembre de 2023 la muerte de Amini como "un incidente" y reiteró sus acusaciones contra países occidentales por "una guerra híbrida" contra Teherán por el suceso.

Por ese entonces, el Parlamento votó a favor de un proyecto de ley para endurecer las sanciones y castigos contra las mujeres y niñas que violen el estricto código de vestimenta en el país, incluida la obligatoriedad del uso del velo, borrador que llegó a ser tildado de "apartheid de género" por expertos de Naciones Unidas. (Télam)