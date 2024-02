Irán impidió a Nobel de la Paz Mohammadi asistir al funeral de su padre, denuncia la familia

Las autoridades de la República Islámica de Irán impidieron a la premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, encarcelada en Teherán desde 2021, acudir al funeral de su padre, denunció hoy su familia.

Karim Mohammadi, que no había visto a su hija desde hace casi dos años, falleció el martes a los 90 años y fue enterrado ayer en la ciudad de Zanyán, en el noroeste de Teherán, la capital.

"De forma desgarradora, a Narges Mohammadi se le negó la oportunidad de asistir a la ceremonia y despedirse definitivamente de su padre", denunció su familia en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.

Previamente, había declarado que Mohammadi tenía el "derecho inequívoco" de asistir al funeral de su padre.

Mohammadi, de 51 años, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2022 "por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos".

La activista y periodista está en la cárcel desde noviembre de 2021 y no ha visto a sus hijos y su esposo, que viven en Francia, desde hace varios años.

"Soy una mujer iraní que se siente orgullosa y honrada de contribuir a esta civilización, que hoy es víctima de la opresión de un régimen religioso tiránico y misógino", dijo Mohammadi en el mensaje que logró transmitir desde la cárcel y que sus mellizos de 17 años, Ali y Kiana, vestidos de negro leyeron en la ceremonia de la entrega del Nobel.

Es una de las principales figuras del movimiento de protesta "Mujer, Vida, Libertad" en Irán, desencadenado por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años detenida en Teherán supuestamente por vulnerar el estricto código de vestimenta que rige en el país para las mujeres.

La familia de la ganadora del Nobel denuncia que las autoridades le prohibieron el año pasado realizar llamadas telefónicas desde la cárcel, incluso a sus familiares en Irán, y que, debido a estas restricciones, Mohammadi no pudo ver a su padre y no pudo hablar con él en los últimos tres meses.

Tampoco pudo "hacer una llamada para dar el pésame a la familia" el día de su muerte, aseguraron los familiares.

"El anhelo de escuchar la voz de mi hija desde la prisión del opresor es insoportable", dijo el padre de Mohammadi unos días antes de morir, según el Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York.

Ya entre rejas, Mohammadi recibió una serie de condenas adicionales.

En enero, fue condenada a 15 meses de prisión por "propaganda" contra la República Islámica de Irán.

Según su familia, Mohammadi fue condenada en total a 12 años y tres meses de prisión y 154 latigazos. (Télam)