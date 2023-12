Irán niega haber acelerado producción de uranio enriquecido, como aseguró OIEA

Las autoridades iraníes aseguraron hoy que la producción de uranio enriquecido del país se realiza "de acuerdo con todas las normas y reglamentos", en respuesta a la declaración del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que la víspera aseguró que se había acelerado.

"No hemos realizado ningún trabajo nuevo para aumentar la producción de uranio. Continuamos nuestras actividades como antes, que se llevan a cabo de acuerdo con todas las normas y reglamentos", dijo el director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

La declaración del funcionario iraní se produce luego de que ayer el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, informara a los Estados miembros de la organización que desde finales de noviembre se produjeron unos 9 kilos de uranio con una pureza de hasta el 60%, frente a los 3 kilos mensuales de meses atrás.

"Esto representa un aumento respecto de los aproximadamente tres kilos que se producían al mes desde junio, y una vuelta al ritmo mensual de nueve kilos durante la primera mitad de 2023", detalló, en un comunicado.

Eslami aseguró que las declaraciones del OIEA y de los países occidentales no son nuevas, y consideró que ahora se pronuncian con el propósito de "desviar el foco de la opinión pública de la guerra en Gaza hacia Irán", recogió la agencia de noticias Sputnik.

Si bien para fabricar una bomba nuclear es necesario un enriquecimiento del 80%, Irán siempre defendió que no tiene intención alguna de crear armamento de este tipo, y que dicho desarrollo solo tiene motivaciones energéticas.

En 2015, el pacto acordado entre Irán y las grandes potencias fijaba en 3,6% el nivel máximo de enriquecimiento del uranio iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea que pesaban sobre Teherán por sus actividades nucleares.

Sin embargo, después de que el Gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018 y restableció las sanciones contra Irán, Teherán comenzó a desligarse progresivamente de sus obligaciones.

En abril de 2021, Irán había anunciado que comenzó a producir uranio enriquecido al 60% en la planta de Natanz, en el centro del país.

Tras la llegada al poder en Estados Unidos del demócrata Joe Biden, Irán y las seis potencias firmantes del acuerdo -Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos- iniciaron negociaciones en 2021 para tratar de restablecer el pacto.

Las conversaciones fueron retomadas en agosto de 2022 luego de una pausa de varios meses, pero aún no hubo resultados concretos. (Télam)