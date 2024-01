Israel acusa a la OMS de "colusión" con Hamas por ignorar el "uso terrorista" de los hospitales

Israel acusó hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de estar coludido con Hamas por ignorar las pruebas israelíes del "uso terrorista" de los hospitales en la Franja de Gaza.

La embajadora de Israel ante las Naciones Unidas (ONU), Meirav Eilon Shahar, dijo al comité ejecutivo de la OMS que no puede haber salud en el territorio palestino si Hamas "se incrusta en hospitales y usa escudos humanos", informó la agencia de noticias AFP.

En "cada uno de los hospitales que las Fuerzas de Defensa de Israel registraron en Gaza, encontraron pruebas del uso militar de Hamás", afirmó.

"Estos son hechos innegables que la OMS elige ignorar una y otra vez. No es incompetencia, es colusión (pacto entre dos para dañar a un tercero)", añadió.

El Ejército israelí acusa a Hamas de emplear túneles bajo hospitales y de utilizar las infraestructuras de salud como centros de mando, algo que el grupo islamista niega.

La OMS no confirmó las acusaciones.

"En nuestras misiones no vimos nada de esto sobre el terreno", declaró a la prensa el 21 de diciembre Richard Peeperkorn, el representante de la OMS para el territorio palestino ocupado, y añadió que la organización no estaba "en condiciones de afirmar cómo se está utilizando ningún hospital".

"El papel de la OMS es supervisar, analizar y reportar (…) No somos (una) organización de investigación", añadió.

No obstante, Eilon Shaher alegó que esta agencia de la ONU "sabía que había rehenes retenidos en hospitales y qué terroristas operaban desde ellos".

"Incluso cuando se le presentan pruebas concretas de lo que pasa bajo tierra y en la superficie (…) la OMS decide mirar para otro lado, poniendo en peligro a los que debe proteger", afirmó.

La guerra fue desencadenada tras los mortíferos ataques sin precedentes de miembros del movimiento islamista el pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos en Israel, según un balance de la agencia francesa basado en cifras oficiales israelíes, y unos 240 secuestrados, entre ellos, una veintena de argentinos.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva militar en la Franja de Gaza que dejó al menos 25.700 muertos, 70% de ellos mujeres y menores, según el ministerio de Salud de Hamas.

En noviembre pasado, unos 150 rehenes fueron liberados durante una tregua de una semana, a cambio de palestinos presos en Israel.

Israel afirma que unos 130 siguen cautivos en Gaza. Este número incluye al menos 28 rehenes muertos, según un balance de la agencia francesa, también basado en cifras israelíes.

Hamas dice que liberará a más rehenes solo cuando Israel ponga fin a su ofensiva y libere a miles de palestinos, algo a lo que Netanyahu se opone. (Télam)