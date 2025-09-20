Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Israel amplió este viernes su ofensiva militar en Ciudad de Gaza, con una serie de ataques que profundizan la crisis humanitaria en el enclave palestino. De acuerdo a un comunicado oficial, las fuerzas armadas israelíes consolidaron su control en los suburbios orientales de la ciudad y bombardearon infraestructura de Hamas, lo que provocó nuevos desplazamientos masivos de civiles.

Autoridades sanitarias locales informaron que al menos 33 palestinos murieron en las últimas 24 horas, mientras que la ONU estima que unas 450.000 personas ya abandonaron la capital gazatí desde comienzos de septiembre. La falta de rutas seguras y recursos para huir complica la situación de miles de desplazados.

Palestinos deplazados en un campamento improvisado en la ciudad de Gaza el 18 de septiembre de 2025.

En el marco de los operativos, el Ejército de Israel confirmó la muerte de Mahmud Yusuf Abu Alkhir, subjefe de inteligencia militar del batallón Bureij de Hamas, abatido en un bombardeo dirigido con “munición de precisión”. Además, reportaron la eliminación de una decena de combatientes y la destrucción de puestos de observación y otras infraestructuras militares en el norte y centro de la Franja.

La ofensiva también reavivó la tensión en torno a los rehenes israelíes que permanecen en Gaza. El brazo armado de Hamas advirtió que su seguridad no puede garantizarse ante el avance militar, lo que aumenta la presión interna sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu para negociar un alto el fuego.

Los palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza debido a una operación militar israelí, se desplazan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaran a los residentes que evacuaran este 19 de septiembre de 2025.

Con más de 65.000 muertos desde el inicio del conflicto, según cifras palestinas, la guerra continúa sin perspectivas de resolución. Israel insiste en que la crisis humanitaria está siendo manipulada por Hamas y sostiene que el desarme del grupo y la liberación de los cautivos son condiciones indispensables para detener la ofensiva.

