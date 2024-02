Israel asegura que halló túneles usados por Hamas bajo agencia de la ONU para los palestinos en Gaza

El Ejército de Israel aseguró hoy haber hallado un sistema de túneles del movimiento islamista palestino Hamas que iba por debajo de un edificio que sirve como sede central para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) en la Franja de Gaza.

"La ruta fue construida a una profundidad de 18 metros y tiene un largo de 700 metros, con múltiples puertas laterales", sostuvo el ejército, antes de abundar en que la información de Inteligencia hallada "permitirá atacar más objetivos de Hamas".

"Los militares hallaron infraestructura eléctrica del túnel conectada al edificio de la sede central de la Unrwa, lo que indica que la electricidad fue suministrada a través de bienes de la Unrwa", indicó, antes de afirmar que se localizaron "muchas armas" dentro de las oficinas de la agencia, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

En este sentido, resaltaron que en estas oficinas "se hallaron herramientas de Inteligencia y documentos que demuestran que estas mismas oficinas fueron usadas por terroristas de Hamas".

Así, el comandante de la Brigada 401, Bnei Aharon, expresó que en las instalaciones se encontraron "cinturones explosivos, granadas, armas y una gran variedad de explosivos".

"La Unrwa promociona a la organización terrorista Hamas", arremetió Aharon .

En respuesta, el comisionado general de la Unrwa, Philippe Lazzarini, señaló en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X (ex Twitter) que "la Unrwa no sabe qué hay bajo su sede en Gaza" y recalcó que "ha sido notificada de las informaciones a través de medios sobre un túnel bajo la sede en Gaza".

"Las autoridades de Israel no han informado oficialmente a la Unrwa sobre el presunto túnel", agregó Lazzarini.

"El personal de la Unrwa abandonó la sede en la ciudad de Gaza el 12 de octubre tras las órdenes de evacuación emitidas por Israel y ante la intensificación de los bombardeos en la zona. No hemos usado el complejo desde que nos fuimos ni tenemos constancia de ninguna actividad que haya podido tener lugar allí", recalcó.

Lazzarini ha explicado que "en tiempos en los que no hay conflicto activo, la Unrwa lleva a cabo inspecciones en sus instalaciones cada trimestre, habiendo tenido lugar la última en septiembre de 2023".

"La Unrwa es una organización humanitaria y de desarrollo humano que no tiene la experiencia militar y de seguridad ni las capacidades para llevar a cabo inspecciones sobre lo que pudiera haber bajo sus instalaciones", mencionó.

"En el pasado, cuando se halló alguna cavidad sospechosa cerca o debajo de las instalaciones de la Unrwa, se enviaron rápidamente notas de protesta a las partes en conflicto, incluidas las autoridades 'de facto' en Gaza, Hamas, y las autoridades israelíes", recordó.

Israel ha incrementado en los últimos días sus críticas contra la Unrwa y ha llegado a decir que "está implicada con las actividades terroristas de Hamas".

Asimismo, denunció que doce de sus trabajadores habrían estado implicados en los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, en territorio israelí, en el que unas 1.200 personas murieron y alrededor de 240 fueron secuestradas, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

Desde entonces, en Gaza han muerto poco más de 28.000 personas y unas 67.600 resultaron heridas como consecuencia del contraataque israelí sobre prácticamente todo el enclave, de acuerdo al parte de hoy del Ministerio de Salud controlado por Hamas.

Las acusaciones de Israel han llevado a varios países, encabezados por Estados Unidos, a suspender su financiación a la Unrwa, la mayor organización humanitaria en la Franja de Gaza.

Antes del conflicto, contaba con 13.000 empleados y da alimentos a dos millones de personas, así como asistencia sanitaria a 30.000 personas al día y educación a 400.000 alumnos palestinos. (Télam)