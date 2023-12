Israel devolvió 80 cadáveres de palestinos tras haberlos sacado de fosas o morgues en Gaza

Las fuerzas armadas de Israel devolvieron hoy 80 cadáveres de palestinos muertos en la Franja de Gaza tras haberlos sacado de fosas comunes o morgues del enclave para comprobar que no se tratara de rehenes israelíes, informaron autoridades gazatíes.

Tras haber recuperado los cuerpos, responsables locales del enclave palestino los enterraron en una fosa común en Rafah, en el sur del territorio, según la agencia de noticias AFP.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista palestino Hamas desde 2007, indicaron que el ejército israelí había recuperado recientemente esos cuerpos en fosas comunes o morgues de hospitales de Gaza

Según esa misma fuente, las fuerzas armadas del Estado hebreo quisieron asegurarse de que entre esos muertos no había ninguno de los cerca de 240 rehenes capturados por Hamas el 7 de octubre. Según Israel, 129 siguen retenidos en Gaza.

Después de que los israelíes comprobaran su identidad, los restituyeron a las autoridades gazatíes a través de la intermediación de la Cruz Roja en el paso fronterizo de Kerem Shalom, entre Israel y Gaza.

El ejército israelí no hizo ningún comentario al respecto.

Israel lanzó una ofensiva contra la zona tras los ataques ejecutados por Hamas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte de 22 de los que aún están retenidos por Hamas, citando nuevos datos de inteligencia y hallazgos obtenidos por las tropas que operan en Gaza.

Por su parte, las autoridades gazatíes cifraron en más de 20.915 los palestinos muertos, en su mayoría mujeres y menores, a los que se suman otros 300 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este. (Télam)