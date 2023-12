Israel dice que objetivo es "desmantelar Hamas", pero está preparado para "cualquier contingencia"

El Ejército israelí está "concentrado en desmantelar a Hamas", pero preparado para enfrentarse a "cualquier tipo de contingencia" para garantizar la seguridad en la frontera, advirtió hoy el vocero militar Roni Kaplan, a 60 días del inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino, en medio de los temores a una expansión regional del conflicto.

“Hoy es el día 60 de la guerra contra Hamas y el más intenso hasta este momento. Estamos luchando contra un rival reacio que nos impuso una guerra urbana que no impusimos”, aseguró Kaplan en una sesión informativa desde Tel Aviv para medios de habla hispana sobre la situación en la Franja de Gaza.

“Estamos luchando con un enemigo que nos obliga a enfrentarnos en lugares densamente poblados. La batalla se está expandiendo, no porque lo hayamos elegido, sino porque Hamas se esconde en los barrios, hospitales, mezquitas, escuelas, casas de civiles, en todos”, agregó, después de que en los últimos días el Ejército israelí extendiera sus operaciones hacia el sur del enclave palestino.

“Desmantelar Hamas no es simple. Hemos localizado más de 800 bocas de túneles, 500 de las cuales hemos neutralizado hasta el momento. Seguimos operando en lo profundo de Jabaliya y Khan Yunis”, expuso el vocero del Ejército israelí, sobre las ciudades del norte y sur de la Franja, respectivamente.

A la vez, remarcó que continuaban “comprometidos con la ayuda humanitaria en Gaza” y repasó que ayer habían ingresado 180 camiones a la Franja.

Sobre la ampliación del conflicto, Kaplan aseguró que Israel está atento a cualquier amenaza que pudiera existir.

"Estamos concentrados en Hamas en la Franja de Gaza, pero nos enfrentaremos a cualquier tipo de contingencia para que en esta guerra quede garantizada la seguridad en nuestra frontera", aseguró.

"Vamos a seguir retaliando hacia el punto desde donde emana el ataque de Hezbollah (en Líbano). En Yemen, días atrás, los hutíes atacaron barcos en navegación. Nos atacan Hamas, Hezbollah y los hutíes. Se percibe la injerencia iraní por todos lados", advirtió el funcionario.

El vocero de la Cancillería israelí, Lior Hayat, retomó las palabras de Kaplan respecto de Irán y subrayó que "detrás de Hezbollah está el Gobierno terrorista de Teherán, que está mandando sus organizaciones terroristas para atacar a Israel, poniendo en riesgo a ciudadanos del Libano" y pidió a la comunidad internacional "reforzar la resolución 1701" del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aprobada en 2006, esta resolución prevista para resolver el conflicto de Israel-Líbano, pide el cese completo de las hostilidades y la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano, el desarme de los grupos armados libaneses y que no haya fuerzas armadas extranjeras en ese país, entre otros puntos.

Israel no jugará "como lo hacen los terroristas de Hamas", "luchará contra el terrorismo y actuará bajo la ley internacional como lo hace un Estado democrático", aseguró el vocero.

También pidió a "la comunidad internacional que apoye a Israel en la lucha" y estimó que será "larga porque Hamas usa a sus propios ciudadanos como escudos humanos" y porque "en los últimos años construyeron una infraestructura con túneles subterráneos desde Gaza hasta Rafah", en la frontera con Egipto.

"Si no ganamos hoy la guerra contra el terrorismo, el próximo ataque va a ser contra los países libres de Europa, de Estados Unidos y de América Latina", advirtió Hayat.

De la sesión informativa también participó Itzik Horn, padre de dos argentinos secuestrados por Hamas, Yair y Eitan Horn, quien imploró que "en todo el mundo se exija la liberación de los rehenes", tras asegurar que "el tiempo juega en contra de los rehenes”.

“Son 60 días sin dormir y es muy difícil porque no hay una perspectiva de negociación y no sé cuando le va a tocar el turno a mis hijos”, manifestó, e informó que algunos rehenes liberados durante la tregua la semana pasada le habían dicho que sus hijos "estaban vivos". (Télam)