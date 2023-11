Israel honra a sus muertos a un mes de los ataques de Hamas y redobla su ofensiva en Gaza

Millones de israelíes detuvieron hoy sus actividades para hacer un minuto de silencio en honor de las más de 1.400 personas asesinadas por el grupo islamista palestino Hamas, al cumplirse un mes de sus ataques en Israel, mientras que nuevos bombardeos israelíes dejaron más de 100 muertos en la Franja de Gaza, donde ya perdieron la vida más de 10.300 palestinos.

Entre lágrimas, parados en las calles, en sus trabajos o desde sus casas, los israelíes guardaron un minuto de silencio a las 11, antes de cantar el himno nacional, soltar globos y encender velas para recordar a los civiles y soldados muertos en los ataques de Hamas del 7 de octubre y pedir por la liberación de unas 240 personas que fueron tomadas de rehenes y llevadas a Gaza, entre las que hay una veintena con nacionalidad argentina.

Las banderas fueron izadas a media asta en los edificios públicos de todo el país, en medio de ceremonias en escuelas y universidades y congregaciones en plazas de Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades.

Los actos para recordar a los muertos en la incursión y pedir por la liberación de los rehenes también tuvieron lugar en la capital argentina.

Hace un mes, milicianos de Hamas lanzaron un sorpresivo ataque que incluyó una inédita incursión en territorio israelí, donde mataron a cientos de personas en varias comunidades del sur, así como en una fiesta electrónica en el desierto.

En respuesta, Israel lanzó una ola de bombardeos y una operación militar terrestre en la Franja de Gaza, donde gobierna Hamas, que ya dejó más de 10.300 muertos, entre ellos más de 4.000 niños, según el último balance de hoy del Ministerio de Salud del enclave costero palestino.

La ofensiva israelí obligó a 1,1 millones de los 2,4 millones de habitantes de Gaza a dejar sus casas. Muchos se han refugiado en escuelas de la ONU, y muchos más han obedecido llamados del Ejército israelí y se han desplazado al sur del enclave.

Hamas dijo que unos 900.000 civiles siguen atrapados en el norte de la Franja de Gaza y anunció que otro grupo de 700 palestinos con pasaporte extranjero podrán salir hoy del enclave por el sur, por el paso fronterizo a Egipto.

Un vocero del Gobierno de Hamas en Gaza acusó a Israel de mentir sobre la apertura de corredores seguros para la evacuación de población hacia el sur de la Franja, que describió como "corredores de la muerte".

En Israel, el Ejército, que en medio de su ofensiva terrestre dijo que dividió en dos el territorio, dijo que hoy permitió durante cuatro horas desplazamientos de civiles palestinos desde el norte al sur, para que se alejen de la zona de combates y hostilidades más intensas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó ayer otra vez un alto el fuego en la ofensiva contra Hamas, que hoy entró en su segundo mes, a pesar de los repetidos llamamientos para una tregua que permita el ingreso de ayuda humanitaria para la población civil palestina de Gaza.

"No habrá alto el fuego en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes", dijo Netanyahu en una entrevista con el canal estadounidense ABC News el lunes por la noche, en la que agregó que Israel se hará cargo de la seguridad de la franja por un "periodo de tiempo indefinido".

"Con respecto a las pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá, ya las hemos tenido", agregó, refiriéndose a una declaración de la Casa Blanca sobre posibles "pausas tácticas" para permitir que los civiles huyan de los combates y para que entre la ayuda humanitaria.

En Gaza, en tanto, un periodista de la agencia de noticias estatal palestina WAFA y más de 40 de sus familiares murieron hoy en un bombardeo israelí, en el marco de una nueva ola de ataques en el enclave que dejaron más de 100 fallecidos.

Mohamad Abu Hasira estaba en su vivienda familiar en Ciudad de Gaza cuando un bombardeo israelí provocó su muerte y la de 42 parientes, incluidos sus hermanos e hijos, informaron WAFA y la agencia de noticias palestina Ma'an.

Más temprano, Hamas dijo que más de 100 palestinos murieron en otra ola de bombardeos nocturnos en el territorio costero.

WAFA informó también hoy que otro periodista, Mohamad Hamuda, resultó herido en un bombardeo llevado a cabo hace pocos días por Israel.

El suceso dejó varios heridos, entre ellos la esposa del periodista, que perdió un ojo, y uno de sus hijos, que sufrió la amputación de una pierna, agregó la agencia de noticias.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos 37 periodistas -32 palestinos, cuatro israelíes y un libanés- murieron desde el 7 de octubre en circunstancias violentas.

La mayoría de ellos eran gazatíes que fallecieron en bombardeos israelíes, algunos mientras realizaban sus tareas. Los cuatro periodistas israelíes murieron en los ataques de Hamas del 7 de octubre y el libanés perdió la vida al ser alcanzado por un disparo procedente de Israel.

Las tensiones se han extendido a Cisjordania, los otros territorios palestinos, que están ocupados por Israel y donde más de 160 palestinos murieron en operativos militares o ataques de colonos israelíes, incluyendo al menos tres fallecidos hoy en incursiones del Ejército israelí en varias localidades.

Naciones Unidas, ONG, líderes árabes y varios países reclaman sin cesar un alto el fuego. Estados Unidos no apoya la idea y habla de "pausas humanitarias", insistiendo en el derecho de Israel a defenderse.

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió ayer urgentemente un "alto el fuego humanitario" en el pequeño territorio palestino, transformado en un "cementerio para niños".

"La pesadilla en Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad", dijo.

Guterres también reiteró su condena de los "atroces actos terroristas" de Hamas y arremetió contra este movimiento que usa "civiles como escudos humanos".

El domingo por la noche, el ejército israelí anunció la intensificación de su campaña de bombardeos que durará "varios días", en paralelo a una ofensiva terrestre lanzada el 27 de octubre.

Los enfrentamientos terrestres más intensos se están produciendo en el norte del territorio, donde se encuentra la ciudad de Gaza, que según Israel alberga el "centro" de Hamas.

Los bombardeos israelíes están poniendo a dura prueba a los 2,4 millones de palestinos, atrapados en los 362 km2 de este territorio y privados de agua, electricidad y entregas de alimentos.

El asedio impuesto por Israel empezó el 9 de octubre, cuando Gaza ya llevaba más de 16 años sometida a un bloqueo israelí. Más de 1,5 millones de personas han tenido que desplazarse, según la ONU.

Guterres lamentó la insuficiente ayuda que llega a través de Rafah, el pase fronterizo con Egipto. Con 569 camiones desde el 21 de octubre, "el goteo de ayuda no es nada frente al océano de necesidades", dijo.

Emiratos Árabes Unidos anunció ayer que instalarán un hospital de campaña en Gaza.

Entretanto, en la frontera de Israel y Líbano también hay intercambios diarios de disparos entre el Ejército israelí y el movimiento islamista libanés Hezbollah. (Télam)