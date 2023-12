Israel intensifica aún más su ofensiva contra Hamas en Gaza tras prometer ampliarla

Israel bombardeó hoy más de 100 objetivos en la Franja de Gaza, incluyendo campamentos de refugiados palestinos en el centro de la región, en aparente preparación para expandir su ofensiva terrestre a un tercer sector del territorio gobernado por el movimiento islamista Hamas.

La apertura potencial de otra zona de combates llega luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometiera intensificar todavía más los combates contra Hamas y ampliar la ofensiva hasta "desmilitarizar" y "desradicalizar" el enclave palestino.

Desde hace semanas, las fuerzas israelíes libran intensos enfrentamientos urbanos en el norte de Gaza y en la sureña ciudad de Khan Yunis, lo que ha empujado a decenas de miles de desplazados palestinos a rincones cada vez más pequeños del territorio en busca de refugio.

A pesar de presión internacional para que se declare un alto el fuego y de llamados de Estados Unidos a reducir las víctimas civiles palestinas, Netanyahu advirtió ayer que la lucha “no está ni cerca de terminar”.

"Hamas debe ser destruido, Gaza debe ser desmilitarizada y la sociedad palestina debe ser desradicalizada. Estos son los tres requisitos para la paz entre Israel y sus vecinos palestinos en Gaza", afirmó en un artículo en el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Mientras tanto, el conflicto continuó su derrame por Medio Oriente, donde milicias islamistas aliadas de Hamas han lanzado decenas de ataques contra objetivos de Estados Unidos e Israel en o desde Siria, Irak, Líbano y Yemen, incluyendo contra barcos en el mar Rojo.

Un ataque aéreo israelí mató ayer en Siria a un general iraní, lo que hoy provocó promesas de venganza de Irán contra Israel, mientras que aviones estadounidenses bombardearon hoy a milicias proiraníes en Irak tras un ataque con drones que hirió a tres soldados estadounidenses.

La ofensiva de Israel ha sido una de las campañas militares más devastadoras de la historia reciente. Más de 20.600 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños, han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La operación militar comenzó el 7 de octubre, luego de que milicianos de Hamas infiltrados desde Gaza asesinaran a 1.200 personas, en su mayoría civiles, en comunidades del sur israelí, llevándose secuestrados a otras 240 personas, incluyendo una veintena de argentinos.

Israel dice que, además de destruir a Hamas, liberará a los más de 100 rehenes que permanecen cautivos en Gaza luego de que más de 100 fueran liberados el mes pasado durante una tregua de una semana mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos.

Residentes del centro de Gaza describieron hoy una noche de bombardeos y ataques aéreos que sacudieron los campamentos de refugiados de Nuseirat, Maghazi y Bureij, que albergan a palestinos expulsados ​​de sus hogares en lo que ahora es Israel durante la guerra de 1948 y a sus descendientes, y ahora también a miles personas que huyeron del norte del enclave.

También hubo bombardeos en Khan Yunis y en la vecina Rafah, ubicada en el extremo sur de Gaza, en la frontera con Egipto, donde se hacinan decenas de miles de personas desplazadas de otras partes del pequeño territorio, informó la agencia de noticias AFP.

En Khan Yunis, se veían humaredas tras los bombardeos.

Treinta cuerpos de víctimas de bombardeos fueron trasladados en las últimas 24 horas al hospital Nasser de Khan Yunis, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El Ejército israelí anunció haber bombardeado en las últimas horas más de 100 objetivos de Hamas, entre ellos accesos a túneles y posiciones militares para atacar a los soldados, sobre todo en Jabaliya, en el norte, y en Khan Yunis.

Las Brigadas Ezzedin Qassam, el brazo militar de Hamas, dijeron haber atacado un tanque israelí al este de Bureij, lo que pareció indicar que las fuerzas israelíes estaban avanzando hacia el campamento.

En Irak, en tanto, milicias respaldadas por Irán llevaron a cabo ayer un ataque con aviones no tripulados contra una base estadounidense en Erbil, en el norte de Irak, que hirió a tres militares estadounidenses, uno de ellos de gravedad, informaron autoridades militares.

En respuesta, aviones de combate estadounidenses atacaron hoy antes del amanecer tres lugares en Irak conectados con una de las principales milicias, Kataib Hezbollah, dijo el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.

Fuentes de seguridad iraquíes dijeron luego que al menos una persona murió y otras 24 resultaron heridas en ataques presuntamente estadounidenses contra tres bases de grupos proiraníes, informó AFP.

En la vecina Siria, un ataque israelí golpeó ayer un suburbio de la capital, Damasco, y mató al general Razi Mousavi, asesor de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní en Siria.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, aseguró hoy que Israel "pagará por este crimen".

Hezbollah e Israel intercambian casi a diario andanadas de misiles, ataques aéreos y bombardeos a través de la frontera entre Israel y el Líbano.

Milicias respaldadas por Irán en Irak han lanzado más de 100 ataques contra bases que albergan a tropas estadounidenses en Irak y Siria.

En el Mar Rojo, ataques de los rebeldes hutíes en Yemen contra barcos comerciales han perturbado el comercio y han provocado una operación naval multinacional encabezada por Estados Unidos para proteger las rutas marítimas.

Tropas israelíes libran desde hace casi dos meses combates terrestres con Hamas y otros grupos armados en el norte de Gaza y desde hace semanas también en Khan Youis. Las batallas y bombardeos arrasaron grandes partes de ambas zonas.

Aun así, los combatientes de Hamas han demostrado una gran resistencia.

El Ejército israelí anunció hoy la muerte de dos soldados más en Gaza, elevando el total de muertos en la ofensiva terrestre a 158.

Anoche, milicianos de Hamas lanzaron una andanada de cohetes contra Israel que activó sirenas de ataque aéreo en la sureña ciudad de Ascalón. No hubo reportes inmediatos de daños o lesiones.

Los combates han empujado a la población a una zona cada vez más reducida, en particular a la ciudad central de Deir al-Balah y Rafah. Más de 1 millón de los 2,3 millones de personas de Gaza se han apiñado en refugios de la ONU, y muchos más desplazados están hacinados en casas.

La ONU ha advertido que una cuarta parte de la población está muriendo de hambre bajo el asedio del territorio por parte de Israel, que sólo permite la entrada de alimentos, agua, combustible, medicinas y otros suministros.

Egipto ha presentado una ambiciosa propuesta de paz que apunta no sólo a poner fin a la guerra sino también a diseñar un plan para el día siguiente, según revelaron medios israelíes y árabes.

El plan pide una liberación gradual de rehenes y la formación de un gobierno palestino de expertos para administrar la Franja de Gaza y Cisjordania, los otros territorios palestinos, que están ocupados y colonizados por Israel.

Sin embargo, ha tenido una fría recepción pública por parte de los beligerantes, porque obligaría a Hamas a renunciar, al menos por un tiempo, al control de Gaza, y a Israel a su objetivo de destruir al movimiento islamista.

