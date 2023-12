Israel no dará visas automáticas a la ONU, que reiteró su "preocupación" por los bombardeos a Gaza

(Agrega resolución de Israel y nombramiento de funcionaria para Gaza)

La ONU reiteró hoy su "gran preocupación" por los "continuos bombardeos" israelíes a la Franja de Gaza, que dejaron más de un centenar de muertos desde la Nochebuena, e Israel respondió que no concederá automáticamente visas para funcionarios del organismo por ser "cómplices" del movimiento islamista palestino Hamas.

"Es particularmente preocupante que estos últimos e intensos bombardeos tengan lugar después de que las fuerzas israelíes ordenaran a los residentes al sur del valle de Gaza que fueran al centro de Gaza y a Tal al Sultán, en Rafah", dijo Seif Magango, vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

El portavoz recalcó que la Fuerza Aérea israelí habría llevado a cabo "más de 50 bombardeos" en el centro de la Franja entre el domingo y ayer, incluidos ataques contra los campamentos de refugiados de Al Bureij, Al Nuseirat y Al Maghazi.

"Dos bombardeos alcanzaron siete edificios residenciales en Al Maghazi, matando a unos 86 palestinos e hiriendo a muchos más", lamentó, y agregó que "se cree que un número desconocido de personas siguen atrapadas bajo los escombros".

"La cifra de muertos combinada por los bombardeos contra los campamentos de Al Maghazi y Al Bureij ha aumentado al menos a 131, según Médicos Sin Fronteras (MSF), en medio del ahondamiento de una situación humanitaria ya catastrófica", subrayó Magango.

"Todas las rutas que conectan los tres campamentos han sido destruidas, lo que obstruye la entrega de ayuda a los que la necesitan mientras refugios y hospitales operan bajo mínimos y se encuentran sobrepoblados y con escasos recursos", agregó el funcionario, según la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, reiteró la advertencia de la oficina encabezada por Volker Türk acerca de que "todos los ataques deben ceñirse de forma estricta a los principios del derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución".

Por otra parte, Israel anunció que dejará de conceder de manera automática visados a los empleados de la ONU al considerar que la organización está siendo "socio cómplice" del movimiento islamista palestino Hamas al no condenar las tácticas que supuestamente está utilizando la milicia palestina durante el conflicto.

El vocero de la oficina del primer ministro de Israel, Eylon Levy, acusó a la ONU de encubrir las tácticas de Hamas al no condenar los ataques que supuestamente está dirigiendo desde los hospitales, o el robo de ayuda humanitaria.

"Al no condenar a Hamas por secuestrar ayuda, al no condenarlo por librar la guerra desde hospitales, han sido socios cómplices de la estrategia de escudo humano", dijo Levy en un vídeo publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Por ello, Levy anunció que Israel analizará caso por caso cada una de las solicitudes de visado que lleguen desde Naciones Unidas, una decisión que erosiona aún más una relación, que comenzó a enturbiarse cuando el secretario general António Guterres endureció su mensaje ante el aumento de los muertos en Gaza.

"Israel parará de trabajar con aquellos que cooperan con la máquina de propaganda del régimen de terror de Hamas y urge a sus socios a actuar de la misma manera", ha dicho para terminar el portavoz israelí.

En tanto, en Países Bajos, la ONU nombró a una ministra coordinadora humanitaria para Gaza, tras la resolución del Consejo de Seguridad de la semana pasada, que pedía el envío "inmediato" y "a gran escala" de ayuda al territorio palestino.

"El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, anunció el nombramiento de Sigrid Kaag, de los Países Bajos, como Coordinadora Superior Humanitaria y de Reconstrucción para Gaza", anunció la ONU en un comunicado.

El nombramiento de Kaag, ministra de Finanzas saliente, se produjo en un momento en que la población de Gaza se enfrenta a una grave emergencia humanitaria, con la ayuda reducida a un mínimo por los continuos bombardeos de Israel sobre esta franja costera densamente poblada.

Kaag, quien comenzará a ejercer su cargo el 8 de enero, "facilitará, coordinará, supervisará y verificará la entrega de ayuda humanitaria a Gaza", según el comunicado.

Kaag ha sido viceprimera ministra y ministra de Finanzas de los Países Bajos desde enero de 2022. Anteriormente, ocupó varios puestos de alto nivel en la ONU, incluido el de coordinadora especial para el Líbano y la Organización Conjunta para la Prohibición de las Armas Químicas y la Misión de Naciones Unidas en Siria, informó la agencia de noticias AFP.

La guerra en Gaza estalló cuando el grupo islamista palestino Hamas atacó el sur de Israel el 7 de octubre y mató a unas 1.200 personas, y cerca de 240 secuestrados, entre los que había una veintena de argentinos.

El Ministerio de Salud palestino informó que más de 20.600 palestinos murieron desde ese día, producto de la gigantesca ofensiva militar implementada por Israel en la Franja de Gaza. (Télam)