Israel no extenderá visa de una coordinadora de la ONU acusada de no ser imparcial

Israel informó a la ONU que no renovará el visado de la coordinadora humanitaria del organismo para los territorios palestinos, bajo la acusación de no ser "imparcial", indicó hoy un portavoz del ente.

Se trata de la canadiense Lynn Hastings, nombrada en diciembre de 2020 por el secretario general Antonio Guterres como coordinadora humanitaria de la ONU para los territorios palestinos, y que ejercía como adjunta del enviado para Medio Oriente, Tor Wennesland.

"Fuimos informados por las autoridades israelíes que no renovarán el visado de (Lynn) Hastings después de que expire a finales de este mes", afirmó Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, sin precisar por ahora si la funcionaria destinada en Jerusalén sería reemplazada o transferida.

Añadió que la canadiense siempre contó con la "plena confianza" del secretario general.

"Vimos algunos ataques públicos en Twitter contra ella, completamente inaceptables", lamentó la funcionaria, citada por la agencia de noticias AFP.

A finales de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí acusó en la red X a Lynn Hastings de no ser "imparcial" ni "objetiva".

"La peligrosa retórica de Hastings pone en riesgo a civiles israelíes y palestinos inocentes", decía el mensaje, junto a un video en el que lamentaba que no hubiera rápidamente condenado el ataque del 7 de octubre de la organización palestina Hamas en Israel, que respondió con continuos bombardeos sobre la Franja de Gaza.

Otros representantes de la ONU han sido duramente criticados por funcionarios israelíes.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió a su vez en varias ocasiones la dimisión de Guterres.

A finales de octubre, Erdan anticipó que Israel dejaría de conceder visados a representantes de la ONU considerados "hostiles" a Israel. (Télam)