Israel permite un ingreso mínimo de combustible a Gaza pero no acalla críticas externas e internas

Israel autorizó hoy la entrada diaria de dos camiones con combustible a la Franja de Gaza, en un anuncio que no logró satisfacer a la ONU, que demanda una provisión mayor para hacer funcionar los generadores eléctricos de los hospitales y distribuir ayuda, y que generó el enojo de algunos de los funcionarios israelíes de línea más dura, que ven la decisión como un "regalo humanitario" al movimiento islamista palestino Hamas.

La medida, pedida por Estados Unidos, pretende "permitir el mantenimiento mínimo necesario de los sistemas de agua, alcantarillado y saneamiento para evitar pandemias que podrían extenderse a toda la zona, perjudicando a los residentes de la Franja, así como a nuestras propias fuerzas y, potencialmente, extendiéndose también a Israel", informó el gabinete de guerra israelí.

"Esta acción permite a Israel el espacio de maniobra internacional necesario para eliminar a Hamas", agrega el comunicado.

Israel está bajo una creciente presión internacional para aliviar el asedio que mantiene sobre el enclave, ya que la ONU advirtió esta semana que su labor de ayuda en el territorio palestino devastado por la guerra se estaba paralizando a medida que se agotaban las reservas de combustible, necesario para hacer funcionar los generadores eléctricos y distribuir la ayuda humanitaria.

En ese marco, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (Unrwa) alertó más temprano que si no accede a la cantidad que necesita, comenzaría a interrumpir sus trabajos de saneamiento en las escuelas, donde hay unas 830.000 personas que huyeron de los combates.

La organización recibió esta semana 23.000 litros de combustible a través del paso de Rafah, que une la Franja de Gaza con Egipto, pero indicó que necesita al menos unos 160.000 litros por día para funcionar.

La agencia informó ayer que ya no podrá coordinar la distribución de ayuda a causa de los cortes de las comunicaciones, también provocados por la falta de combustible para los generadores.

"No tenemos electricidad, agua potable ni comida (…) Miles de mujeres, niños, enfermos y heridos están en peligro de muerte", declaró a la agencia de noticias AFP el portavoz del Ministerio de Salud de Hamas, Ashraf al Qidreh.

Pese a esta situación, los ministros israelíes de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir criticaron la decisión sobre el envío de combustible y el primero escribió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para exigirle que cada partido de la coalición tuviera un representante en el gabinete de guerra de cinco miembros, informó el diario local Times of Israel.

Ben Gvir, a cargo de la cartera de Seguridad Nacional, dijo que el gabinete de guerra "está llevando a Israel a una política equivocada".

"Mientras nuestros rehenes ni siquiera reciben una visita de la Cruz Roja, no tiene sentido hacer regalos humanitarios al enemigo", apuntó.

Smotrich, ministro de Finanzas, aseguró que permitir la entrada de carburante "es un grave error".

El 7 de octubre, Hamas realizó una incursión en el sur de Israel en la que mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en tanto que otras 240 fueron secuestradas, incluyendo una veintena de argentinos.

Unos 12.000 palestinos, incluidos 5.000 niños, murieron desde entonces en Gaza en incesantes bombardeos del Ejército israelí, según el balance dado a conocer hoy por el gobierno de la Franja de Gaza a cargo de Hamas.

Desde fines de octubre, Israel lleva adelante también una ofensiva terrestre para "destruir" a Hamas y liberar a los rehenes, en un operativo militar que abarca al hospital Al Shifa, el más grande de la Franja de Gaza.

En ese sentido, la comunidad internacional manifiesta una preocupación creciente por los casi 2.300 civiles que, según la ONU, se encuentran en el interior del centro de salud.

El director de la institución, Mohammed Abu Salmiya, denunció una situación "catastrófica" en el complejo, donde no hay "agua ni comida".

Israel acusa a Hamas de utilizar los hospitales de la Franja de Gaza como bases y a los pacientes como "escudos humanos".

El ejército aseguró haber encontrado material militar y la entrada de un túnel en Al Shifa, además de "imágenes relacionadas con los rehenes" capturados por el movimiento palestino.

"Tenemos fuertes indicios de que (los rehenes) estaban detenidos en el hospital Al Shifa y es una de las razones por las que entramos allí. Los rehenes estaban allí, pero fueron trasladados", manifestó Netanyahu en una entrevista a la cadena estadounidense CBS.

El ejército informó hoy que había hallado el cadáver de Noa Marciano, una soldado de 19 años secuestrada por Hamas, "en una estructura adyacente" a Al Shifa. Ayer había indicado que en la misma zona había encontrado el cuerpo de Yehudit Weiss, una rehén de 65 años, "asesinada por los terroristas en la Franja de Gaza".

Ante el agravamiento de la situación, distintas voces de la comunidad internacional y agencias de la ONU vienen repitiendo la necesidad de pausas humanitarias para asistir a las 1,65 millones de personas de los 2,4 millones de habitantes totales de Gaza, que se enfrentan, según el Programa Mundial de Alimentos, a una "posibilidad inmediata de morir de hambre".

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, exigió hoy "pausas humanitarias inmediatas y más accesos" para que la asistencia llegue a los civiles durante su visita a Cisjordania y sostuvo que la Unión Europea (UE) "es amiga del pueblo palestino".

"Estamos consternados por el enorme sufrimiento de los civiles en Gaza, Israel y la situación en Cisjordania", agregó el diplomático español y aseguró que el bloque europeo "cuadruplicó" su asistencia humanitaria para la población gazatí.

Un "alto el fuego humanitario" es necesario para que pueda llegar ayuda a las personas atrapadas en el conflicto, instó hoy en la Asamblea General de la ONU Martin Griffiths, coordinador de Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia de la organización.

"No estamos pidiendo la luna. Pedimos las medidas básicas necesarias para satisfacer las necesidades esenciales de la población civil y frenar el curso de esta crisis", dijo el funcionario en una sesión informativa sobre la situación en Gaza.

La violencia también se incrementó en Cisjordania ocupada, tanto por las agresiones de colonos contra los palestinos como por las crecientes incursiones del ejército israelí.

Las fuerzas armadas israelíes dijeron hoy haber matado a "al menos cinco terroristas" en un campamento de refugiados de Jenín.

El Ministerio de Salud controlado por la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en ese territorio, informó de dos muertos en Hebrón, en el sur, "alcanzados por balas del ejército israelí", que confirmó este balance.

Por otro lado, unos bombardeos israelíes efectuados contra depósitos de armas del movimiento chiita libanés Hezbollah cerca de la capital siria, Damasco, mataron a dos combatientes proiraníes, indicó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. (Télam)