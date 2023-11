Israel publicó videos y dijo que son rehenes en un hospital de Gaza

El Ejército de Israel publicó hoy imágenes que, afirmó, provienen de las cámaras de vigilancia del hospital Al Shifa de Gaza y que muestran cómo varios rehenes habrían sido llevados al complejo tras ser secuestrados el 7 de octubre.

"Estos descubrimientos prueban que la organización terrorista Hamas utilizó el complejo hospitalario de Al Shifa como infraestructura terrorista el día de la masacre", dijeron el Ejército y los servicios de inteligencia israelíes en un comunicado.

En uno de los videos, varios individuos, cuatro de ellos armados, llevan a un hombre en una camilla. En otro se ve a alguien intentando resistirse mientras es arrastrado a la fuerza a un edificio que parece un hospital.

La agencia de noticias AFP dijo que no pudo verificar de inmediato las imágenes.

"Aquí pueden ver a Hamas llevando un rehén dentro, lo están llevando al hospital", dijo el vocero militar Daniel Hagari a la prensa, y explicó que los rehenes, varones, eran de Nepal y Tailandia.

"Todavía no hemos localizado a estos dos rehenes, no sabemos dónde están", agregó.

El viernes pasado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que los servicios de inteligencia de su país tenían "fuertes indicios" sobre la presencia de rehenes capturados por Hamas en el hospital de Al Shifa, al justificar el asalto contra el mayor centro de salud de la Franja de Gaza.

"Teníamos fuertes indicios de que estaban retenidos en el hospital de Al Shifa, que es una de las razones por las que entramos; si estaban, fueron trasladados", declaró el premier en una entrevista con la televisora estadounidense CBS.

Asimismo, un vocero militar afirmó que el cadáver de la soldado Noa Marciano, de 19 años, capturada por Hamas en la base de Nahal Oz el 7 de octubre, fue hallado en las inmediaciones del Al Shifa.

Según Hamas, murió en un bombardeo israelí.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que encontraron en las instalaciones una decena de armas ligeras y supuestas prendas pertenecientes a milicianos de Hamas, así como un túnel subterráneo de 55 metros en cuyo extremo había una puerta blindada.

Las autoridades gazatíes insisten en que el hospital no fue usado con fines militares en ningún momento.

Las imágenes parecen tener fecha y hora del 7 de octubre de 2023, el día en que milicianos de Hamas irrumpieron en el sur de Israel, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a unas 240 personas como rehenes, entre ellos, una veintena de argentinos, según las autoridades israelíes.

En respuesta, Israel comenzó un ataque con incesantes y mortíferos bombardeos en la Franja de Gaza, así como una incursión terrestre, que mató a 13.000 personas, entre ellas 5.500 niños, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud palestino. (Télam)