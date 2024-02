Israel quiere "destruir" a la agencia de refugiados palestinos de la ONU, afirma su titular

Israel está llevando a cabo una campaña concertada destinada a destruir la Unrwa, afirmó hoy el director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, quien aseguró que los pedidos para su dimisión son parte de la presión del Gobierno israelí.

"En estos momentos nos enfrentamos a una campaña ampliada y concertada de Israel dirigida a destruir Unrwa", declaró Lazzarini en una entrevista publicada hoy por el grupo periodístico suizo Tamedia.

"Se trata de un objetivo político a largo plazo, porque se cree que si se suprime la agencia de ayuda, se resolverá de una vez por todas la situación de los refugiados palestinos y, con ello, el derecho al retorno", detalló.

En ese sentido, citó medidas en el Parlamento israelí, iniciativas para eliminar la exención del Impuesto de Valor Agregado de la agencia y órdenes para que los contratistas del puerto israelí de Ashdod "dejen de manipular determinadas entregas de alimentos para Unrwa".

Lazzarini afirma que más de 150 instalaciones de la agencia fueron atacadas desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza.

Israel pidió a Lazzarini que dimita tras las afirmaciones de que se había descubierto un túnel del movimiento islamista Hamas bajo su sede evacuada de la ciudad de Gaza.

Lazzarini precisó que el túnel estaba a 20 metros bajo tierra y que Unrwa, como organización humanitaria, no tenía capacidad para examinar lo que había bajo tierra en Gaza.

También dijo que Israel era el único que pedía su renuncia y que no había "ninguna razón" para acceder a la petición de un solo Estado miembro de la ONU, "especialmente porque mi dimisión no mejoraría la situación en Unrwa".

"Las críticas no tienen que ver conmigo, sino con la organización en su conjunto", afirmó, según recogió la agencia de noticias AFP.

La guerra de Gaza comenzó con el ataque de Hamás del 7 de octubre, que causó la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de unas 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

El posterior asalto israelí a Gaza causó desde entonces la muerte de al menos 28.775 personas, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del enclave palestino. (Télam)