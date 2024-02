Israel rechazó dichos de Lula en los que matizó su crítica a la guerra en Gaza y exigió disculpas

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, rechazó hoy las recientes declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en las que matizó sus críticas a la guerra en la Franja de Gaza y apuntó que en ningún momento señaló que fuera un Holocausto, y le pidió que se disculpe.

"No olvidaremos ni perdonaremos. Avergüénzate y discúlpate", aseveró el encargado de la diplomacia israelí en una publicación en sus redes sociales en la que adjuntó una imagen montada de forma digital de banderas israelíes y brasileñas en una manifestación junto a un hombre parecido a Lula que porta un cartel en el que se lee "No dije Holocausto".

"Lula, usted dijo que la guerra justa de Israel contra Hamas en Gaza es la misma que Hitler y los nazis hicieron con los judíos y dañó la memoria de los 6 millones de judíos que fueron asesinados en el Holocausto. No olvidaremos ni perdonaremos", comentó.

Ayer, el presidente de Brasil intentó matizar las declaraciones que realizó la semana pasada y que causaron una incipiente crisis diplomática entre ambos países.

"En primer lugar, no dije la palabra Holocausto. Holocausto fue la interpretación del primer ministro israelí (Benjamin Netanyahu). No fue mía", afirmó Lula a la cadena RedeTV.

"Lo segundo es lo siguiente: la muerte es la muerte", agregó.

De esta forma, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) aludió a las declaraciones que pronunció el domingo 18 en Etiopía, tras participar como invitado de una cumbre de la Unión Africana, donde aseguró que "lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha existido en ningún otro momento histórico. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos".

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró Lula a la prensa en Adís Abeba, la capital de Etiopía.

El discurso de Lula desencadenó una crisis diplomática y llevó al canciller israelí a declarar a Lula "persona non grata" en el país hasta que se disculpe.

En la entrevista, Lula reafirmó la posición de Brasil en la condena de los atentados del movimiento islamista palestino Hamas a Israel el 7 de octubre, pero también apuntó contra el ejército israelí.

"Brasil fue el primer país en condenar el gesto terrorista de Hamas. El primer país. Pero no puedo condenar el gesto terrorista de Hamas y ver cómo el Estado de Israel, a través de su ejército y su primer ministro, hace la misma barbaridad con personas inocentes. Es decir, lo que pedimos a gritos: que cesen los disparos, que lleguen alimentos, medicinas, médicos y enfermeras, para poder tener un corredor humanitario y atender a la gente. Eso es todo", dijo en la entrevista.

Después, sin mencionar directamente a Netanyahu, Lula dijo que no esperaba que el gobierno israelí "entendiera" las peticiones.

"No esperaba que el gobierno israelí lo entendiera. No esperaba que lo hiciera. Porque conozco al ciudadano históricamente desde hace tiempo, sé lo que piensa ideológicamente", afirmó.

Lula subrayó que desde el comienzo del conflicto pidió un alto el fuego y un corredor humanitario para la entrada de ayuda al enclave palestino.

La entrevista fue difundida parcialmente ayer por la mañana y emitida de forma ampliada anoche.

Allí Lula afirmó que, si pudiera volver atrás en el tiempo, no cambiaría lo que dijo en Etiopía sobre las acciones de Israel en la Franja de Gaza.

"Diría lo mismo. Es exactamente lo que está pasando en la Franja de Gaza. No podemos ser hipócritas, pensando que una muerte es diferente de otra", defendió el presidente.

"En la Franja de Gaza no tenés una guerra de un ejército altamente preparado contra otro ejército altamente preparado. En realidad tenés una guerra de un ejército altamente preparado contra mujeres y niños", afirmó.

El lunes, Katz publicó otro mensaje en sus redes sociales junto a una foto de la manifestación a la que convocó el expresidente y opositor Jair Bolsonaro el domingo en San Pablo y en la que se veía a los asistentes flameando banderas de Israel entre las brasileñas.

"Muchas gracias al pueblo brasileño por apoyar a Israel. Ni siquiera Lula podrá separarnos", aseguró Katz en un mensaje similar al que había hecho días antes. (Télam)