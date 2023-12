Israel renueva sus ataques en Gaza tras letal bombardeo con más de 70 muertos

Israel volvió a bombardear hoy la Franja de Gaza un día después de matar a más de 70 palestinos en uno de los ataques aéreos más letales en dos meses y medio de la ofensiva, mientras que Egipto presentó un plan para poner fin al conflicto por el que Hamas debería renunciar por un tiempo a controlar Gaza e Israel a "destruir" al grupo islamista.

En Gaza, en el centro de la Franja, decenas de rescatistas, en algunos casos escarbando con sus manos, recuperaron hoy más cadáveres entre los escombros de un edificio de tres pisos y de varios otros cercanos destruidos ayer en un bombardeo israelí contra el campamento de refugiados de Al Maghazi.

El Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas en Gaza dijo que más de 70 palestinos -familias enteras que se refugiaban en esos edificios- fallecieron en el bombardeo, lo que lo convierte en uno de los más mortíferos en 80 días desde el inicio de las hostilidades, la primera semana de octubre.

El ministerio informó que 250 palestinos murieron en ataques israelíes en Gaza en las últimas 24 horas, parte de un total de 20.674 fallecidos desde el comienzo de la ofensiva israelí, el 7 de octubre, entre ellos unos 8.000 niños. Otras 54.536 personas resultaron heridas, agregó en una actualización del balance de víctimas.

La propuesta que Egipto presentó a Israel y a Hamas incluye un alto el fuego, una liberación gradual de rehenes y prisioneros y la creación de un Gobierno palestino sin afiliación partidaria que administraría los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, informaron hoy la prensa israelí y árabe.

El plan preliminar, elaborada junto con Qatar, también se presentó a Estados Unidos y Gobiernos europeos, y el Gobierno israelí no la ha rechazado de inmediato pese a que no permitiría la destrucción de Hamas ni el control militar israelí de Gaza con los que ha insistido Israel, informaron múltiples diarios y medios de Israel, en hebreo y en inglés.

El gabinete de guerra de Israel, incluido el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunirá en las próximas horas para discutir la situación en Gaza y probablemente también la propuesta egipcia, informaron los medios.

Antes de la reunión, Netanyahu dijo que hoy había estado en Gaza y volvió a mostrarse intransigente con Hamas.

"No vamos a parar, continuamos luchando y vamos a intensificar los combates en los próximos días. Será una guerra larga que no está cerca de acabar", señaló.

En Gaza, en su primera discurso desde que estallaron los enfrentamientos, el líder de Hamas en el territorio, Yahya Sinwar, subrayó hoy que el movimiento islamista y el enclave que gobierna no se someterán "nunca a las condiciones" de Israel.

El conflicto ha devastado grandes zonas de Gaza y obligado a huir de sus casas a más de 1,9 millones de 2,3 millones de habitantes del territorio.

Funcionarios de la ONU advierten que una cuarta parte de la población está muriendo de hambre bajo el asedio de Gaza por parte de Israel, que sólo permite la entrada de un goteo de suministros.

El número de soldados israelíes muertos -17 desde el viernes y 156 desde que inició la invasión terrestre- podría erosionar el apoyo público a la ofensiva, que empezó luego de que milicianos de Hamas mataran a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraran a 240, incluyendo una veintena de argentinos, el 7 de octubre en Israel.

Los israelíes parecen respaldar mayoritariamente las metas declaradas del Gobierno de aplastar a Hamas y liberar a los 129 rehenes que aún tiene en su poder, a pesar de la creciente presión internacional contra la ofensiva de Israel y del número de muertos y sufrimiento sin precedentes entre los palestinos.

Un total de 105 rehenes fueron liberados por Hamas el mes pasado durante una tregua de una semana mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, a cambio de la excarcelación de unos 240 adolescentes y mujeres palestinos presos en Israel.

El sitio de noticias saudita Asharq tuvo ayer la primicia sobre la propuesta de paz de Egipto, citando a una fuente no identificada que participó de conversaciones en El Cairo entre funcionarios locales y el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, celebradas la semana pasada, sobre las que no hubo información oficial.

El plan busca poner fin a las hostilidades y liberar a todos los rehenes todavía retenidos por Hamas, en tres etapas.

La primera etapa sería un cese de los combates de dos semanas, ampliables a tres o cuatro, a cambio de la liberación de 40 rehenes: mujeres, menores y ancianos, especialmente los enfermos.

A cambio, Israel liberaría a 120 palestinos de las mismas categorías. Durante este tiempo, las hostilidades cesarían, los tanques israelíes se retirarían y la ayuda humanitaria entraría en Gaza.

En la segunda fase se celebraría una "diálogo nacional palestino" patrocinada por Egipto destinado a poner fin a la división entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dominada por el partido secular Al Fatah, y Hamas.

Esto debería conducir a la formación de un gobierno tecnócrata en Cisjordania y Gaza que supervisaría la reconstrucción de la Franja de manera provisional y allanaría el camino para elecciones parlamentarias y presidenciales palestinas, una vez que la ANP y Hamas hayan resuelto sus disputas.

La tercera etapa incluiría un alto el fuego integral, la liberación de los rehenes israelíes restantes, incluidos soldados, a cambio de un número aún por determinar de prisioneros palestinos entre los que habría miembros destacados de Hamas.

En esta fase, Israel retiraría sus fuerzas de las ciudades de la Franja de Gaza y permitiría que los habitantes desplazados del norte del enclave regresaran a sus hogares.

El conflicto enlutó la Navidad para las pocos cristianos que viven entre la mayoría musulmana de Palestina, y el papa Francisco, que ayer lamentó el "rugir de las armas" en la Nochebuena de Tierra Santa, volvió a alertar hoy sobre la "desesperada situación" de los palestinos de Gaza.

En Cisjordania -los otros territorios palestinos, que están ocupados y colonizados por Israel-, la municipalidad de Belén, la ciudad donde según la tradición cristiana nació Jesús, suspendió la mayoría de las festividades de Navidad y las calles, que suelen estar atestadas por estas fechas, estuvieron casi desiertas.

"Renuevo un llamado apremiante para la liberación de quienes aún están retenidos como rehenes. Suplico que cesen las operaciones militares, con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes", expresó hoy el papa Francisco en su tradicional bendición "urbi et orbi" a la ciudad de Roma y al mundo.

Pidió además que "se remedie la desesperada situación humanitaria permitiendo la llegada de ayuda" a la Franja de Gaza,

En la Franja de Gaza, en tanto, el Ministerio de Salud dijo que al menos 18 personas murieron hoy en un bombardeo israelí contra la ciudad de Khan Yunis, la más grande del sur del territorio.

En el campamento de refugiados de Al Maghazi, en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la Franja, rescatistas y civiles buscaban hoy a sobrevivientes del ataque de ayer de Israel que dejó más de 70 muertos.

Hamas calificó el ataque de masacre, dijo que ensañarse con los civiles era prueba de la frustración de Israel por sus reveses militares sobre el terreno y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al Ejército israelí por crímenes de guerra.

El Ejército israelí dijo que está "investigando" este "incidente".

El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qudra, afirmó que el balance de muertos probablemente iba a aumentar debido a que en el momento del bombardeo había muchas familias en el lugar.

