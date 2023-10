Israel se plantea cerrar la cadena qatarí Al Jazeera por motivos de seguridad nacional

El Gobierno de Israel prepara un reglamento de emergencia con el que podría cerrar medios de comunicación bajo el argumento de que vulneran la seguridad nacional, una medida con la que buscan detener las emisiones de la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, alertaron fuentes periodísticas.

Así lo informó el portal de noticias Ynet, que escribe que el gabinete de seguridad aprobó un reglamento que permite el cierre de medios de comunicación en nombre de la seguridad y que de ser aprobado por el Ministerio de Defensa y los servicios de seguridad del país, el Ministerio de Comunicación podría emitir órdenes de cierre específicas dirigidas a algunos medios.

En ese sentido, Ofir Gandelman, vocero en lengua árabe del primer ministro, Benjamín Netanyahu, instó hoy a cerrar la corresponsalía de Al Jazeera, acusándola de hacer propaganda del movimiento islamista palestino Hamas, según recogió la agencia de noticias rusa Sputnik.

"Al Jazeera es la red local de Hamas. No es una herramienta mediática, sino una herramienta de propaganda del eje terrorista en Medio Oriente", afirmó Gandelman en una entrevista con la emisora pública de radio Kan.

La escalada en curso recibe una cobertura muy dispar en los medios, como ha puesto de relieve la reciente muerte de cientos de personas en el hospital Al Ahli de Gaza: a falta de una investigación exhaustiva, unos la atribuyen a un bombardeo israelí y otros, a un cohete mal disparado por el grupo palestino Yihad Islámica.

Desde el estallido del conflicto, Al Jazeera ha informado las 24 horas con imágenes desde el interior de la Franja de Gaza, donde tiene desplegado un dispositivo visiblemente superior a la mayoría de los medios.

Por eso fue el primer medio en acudir al hospital Al Ahli, tras la explosión que el miércoles causó 470 muertos y cuyo origen no está claro.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) instó a Tel Aviv a reconsiderar la decisión.

"Instamos a Israel que revise su decisión", declaró el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, en un comentario a la agencia de noticias rusa RIA Novosti, al calificar la intención de las autoridades israelíes de "un claro ataque al pluralismo de los medios y al derecho del público a saber".

El secretario general expresó su convicción de que Israel está "utilizando la seguridad nacional como excusa para restringir a los medios críticos que no confirman su narrativa de la guerra en curso".

(Télam)