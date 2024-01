Israel y Hamas acordaron proveer medicina a los rehenes israelíes y dar ayuda humanitaria a Gaza

Israel y el movimiento islamista palestino Hamas llegaron a un acuerdo para enviar medicamentos a los rehenes israelíes y suministrar ayuda humanitaria a la población del territorio palestino, anunció hoy la cancillería de Qatar, gracias a un acuerdo negociado a través de este país y Francia.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari, anunció el "éxito de una mediación" conjunta de Qatar y Francia que permitió alcanzar un acuerdo "entre Israel y Hamas para entregar medicinas para los rehenes israelíes a cambio del envío de un cargamento de ayuda humanitaria para los civiles de la Franja de Gaza", según la agencia de noticias AFP.

"Las medicinas y la ayuda serán enviadas mañana" miércoles a Egipto, "a bordo de dos aviones de las fuerzas armadas cataríes, para trasladarlas hacia la franja de Gaza", agregó Ansari, citado por la agencia de prensa oficial de Qatar (QNA).

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también confirmó este martes que Israel llegó a un acuerdo con Hamas.

"Mañana se espera que dos aviones de la Fuerza Aérea de Qatar despeguen hacia Egipto con medicamentos incluidos, comprados en Francia, según una lista elaborada en Israel de acuerdo a las necesidades médicas de los secuestrados", indicó en la red social X (ex Twitter).

Asimismo, detalló que a su llegada el cargamento será trasladado por representantes de Qatar al enclave palestino.

"El primer ministro Netanyahu quiere transmitir su agradecimiento a todos aquellos que ayudaron durante el proceso", agregó, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

De los 240 secuestrados en el sur de Israel por comandos islamistas el 7 de octubre, 132 siguen cautivos en Gaza y se considera que 25 de ellos murieron, sin que se haya restituido hasta el momento sus cadáveres, según las autoridades israelíes.

Un centenar de rehenes fueron liberados durante una tregua humanitaria a finales de noviembre, a cambio de la liberación de presos palestinos en Israel, acuerdo que también fue negociado por Qatar.

Al menos un tercio de los secuestrados en el ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre sufren enfermedades crónicas y necesitan medicamentos, según el colectivo de familiares de rehenes "Bring them home now" ("Tráiganlos a casa ahora").

La guerra en Gaza comenzó por el ataque sin precedentes de Hamas contra Israel el 7 de octubre, que provocó la muerte de alrededor de unas 1.200 personas, en su mayoría civiles.

Los combatientes islamistas también secuestraron a unas 240 personas, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina. La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha dejado al menos 24.285 muertos, en su mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes, según el Ministerio de Salud de gazatí, administrado por Hamas. (Télam)