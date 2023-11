Ivanka Trump declaró en el juicio por fraude fiscal de la empresa familiar

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ivanka Trump, hija y asesora cercana del expresidente estadounidense Donald Trump, testificó hoy en el juicio civil que se lleva a cabo en Nueva York contra el magnate y sus dos hermanos por fraude sobre el valor de los activos de la Organización Trump, pese a que no está acusada en el caso.

Ivanka (42), hija mayor del multimillonario, que había apelado sin éxito la citación del juez para declarar en el juicio a la empresa familiar alegando que ya no pertenece a la misma ni vive en Nueva York, es el cuarto miembro de la familia Trump que desfila por el estrado de la Corte de Justicia de Manhattan.

"El pueblo llama a Ivanka Trump", dijo un funcionario judicial al principio de la vista.

"¿Quién es?" bromeó el juez Arthur Engoron, instructor del caso.

La fiscal neoyorquina Letitia James dijo antes del inicio de la declaración de Ivanka Trump que ella había "negociado préstamos para obtener términos favorables basados en declaraciones fraudulentas de la condición financiera".

"Ella intentará hoy distanciarse de la empresa", dijo James a los periodistas.

"Pero, por desgracia, los hechos revelarán que, de hecho, ella estaba muy involucrada", señaló.

"Descubrimos el esquema y ella se benefició de él personalmente", agregó.

A lo largo de la mañana, la fiscalía le mostró documentos y correos electrónicos enviados por ella, que muestran que participó en negociaciones con bancos y la compra de una empresa en Florida, aunque respondió que "no recuerda", consignó la agencia de noticias AFP.

Al ser preguntada por la fiscalía si estuvo implicada en la elaboración de los estados financieros de su padre respondió que "no, que yo supiera".

Trump fue acusado por la fiscal James de haber sobrevaluado en varios cientos de millones de dólares sus campos de golf, residencias y rascacielos neoyorquinos en la década de 2010 para obtener préstamos bancarios más ventajosos.

Junto a él, también han sido demandados sus hijos Eric y Donald Trump Jr., ambos directores ejecutivos del holding familiar, y el exdirector financiero de la Organización Trump Allen Weisselberg, no así Ivanka, que logró que un tribunal desestimara la acusación a principios de este año.

Sin embargo, pese a que la defensa impugnó este pedido alegando que ya no estaba afincada en Nueva York, James quiso escuchar su testimonio.

Ivanka Trump anunció en enero de 2017 que dejaba su puesto en la Organización Trump, en el momento en que se había convertido, al igual que su marido Jared Kushner, en asesora de su padre en la Casa Blanca.

Dentro de dicha organización, ocupó el título de vicepresidenta ejecutiva a cargo de desarrollo y adquisiciones.

Es por ello que, para la fiscalía, Ivanka fue uno de los principales contactos con el mayor prestamista del grupo, el Deutsche Bank, convirtiendo su testimonio en relevante porque mantiene vínculos comerciales con la Organización Trump.

El magnate enfrenta además un juicio que comenzará en marzo por conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2020 y otro en mayo por manejo indebido de documentos secretos.

El republicano, que aspira a competir por la Casa Blanca en 2024, negó haber cometido cualquier delito y asegura que es víctima de una "caza de brujas" política con la intención de hacer descarrilar su campaña presidencial. (Télam)