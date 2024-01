Japón ratifica su respaldo a Ucrania en la guerra contra Rusia

La jefa de la diplomacia japonesa, Yoko Kamikawa, visita hoy Kiev para demostrar que Tokio está "decidida" a seguir ayudando a Ucrania contra Rusia, después de casi dos años de guerra.

Kamikawa, la primera alta funcionaria extranjera que visita Ucrania este año, se reunió con Dmitro Kuleba, ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, y visitó Bucha e Irpín, dos ciudades cercanas a Kiev que fueron escenario de fuertes ataques del ejército ruso.

"Japón está decidido a apoyar a Ucrania para que la paz regrese a este país", afirmó la ministra japonesa durante una rueda de prensa conjunta celebrada en un refugio antiaéreo como medida de seguridad, reportó la agencia AFP.

La ministra indicó que Tokio ha desembolsado 37 millones de dólares para proporcionar a Ucrania un sistema de detección de drones.

Kuleba afirmó que le dijo a su homólogo que Ucrania no sólo necesitaba aviones de combate F-16 sino también nuevos sistemas de defensa antiaérea para hacer frente a los ataques rusos.

"Todos los días, las ciudades ucranianas son destruidas por misiles y drones rusos. No pueden capturarnos, por eso están tratando de destruirnos. No lo conseguirán", afirmó.

Según Kuleba, los dos Ministros también discutieron las "amenazas" relacionadas con Corea del Norte, acusada de suministrar armas y municiones a Moscú.

Japón será el anfitrión de una conferencia sobre la promoción de la reconstrucción económica de Ucrania en Tokio en febrero, a la que asistirá el primer ministro ucraniano Denys Shmygal.

Tokio condena la invasión rusa de Ucrania desde principios de 2022 y participa en las sanciones occidentales contra Moscú. (Télam)