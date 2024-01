Jefe de diplomacia de la UE acusa a Israel de financiar a Hamas para debilitar a Autoridad Palestina

El alto representante para Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, acusó hoy a Israel de financiar al movimiento islamista Hamas en su intento por debilitar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania, y para impedir la creación de un Estado palestino.

"Creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz", dijo durante su discurso en la Universidad de Valladolid, donde fue nombrado Doctor Honoris Causa.

Borrell defendió así la creación de un Estado palestino como solución al conflicto que enfrenta a Israel con Hamas en la Franja de Gaza, tal como han venido abogando Estados Unidos o la ONU, y a la que se opone el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

De hecho, Netanyahu dijo ayer que le había transmitido a Estados Unidos su rechazo a la conformación de un Estado palestino como solución al conflicto, porque consideró que "perjudica la seguridad de Israel".

Netanyahu resaltó que "Israel debe mantener el control de la seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán" y apuntó que el conflicto no es sobre "la falta de un Estado palestino", sino sobre la existencia de uno judío.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia de la UE dijo hoy que Israel, en su afán por impedir la creación de un Estado palestino, "ha llegado a crear Hamas".

"Hamas ha sido financiado por el Gobierno de Israel para intentar debilitar a la Autoridad Palestina de (Al) Fatah", apuntó.

Borrell apuntó asimismo que, por más que todo el mundo apoye la solución de dos estados, en los últimos 30 años no se ha "hecho gran cosa por conseguirla".

"La buena noticia es que hay gente dispuesta a ello y la mala noticia es que en Israel, en particular, su Gobierno se niega rotundamente", dijo.

A la vez, llamó a intervenir "fuertemente", porque si no "la espiral de odio y violencia seguirá de generación en generación, cuando florezcan las semillas del odio que se está sembrando en Gaza hoy".

La guerra en la Franja de Gaza estalló después del ataque de milicianos de Hamas contra territorio israelí del 7 de octubre, cuando mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a unas 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

En respuesta, Israel lleva desde entonces una campaña aérea y terrestre en el enclave palestino que ya deja casi 25.000 muertos.

El jefe de la diplomacia europea sostuvo que tanto el conflicto palestino-israelí como el actual en Ucrania, aunque diferentes, "tienen una base sobre la cuestión territorial".

En el caso del primero, "enfrenta a dos pueblos que tienen los mismos derechos legítimos a vivir en la misma tierra". Sin embargo, "en la práctica, uno disfruta más de este derecho que otro, que se ha visto reducido al exilio y a la ocupación, porque ha sido el más fuerte".

Por ello, "hoy es totalmente ilusorio pensar en una confederación palestino-israelí y la única solución posible, si excluimos la extinción de una de las partes, es crear dos Estados", aseguró.

En relación a Ucrania, apuntó que el conflicto enfrenta a un Estado soberano "con una potencia imperialista, incapaz de desprenderse de una visión colonial de su identidad".

"Rusia sigue siendo incapaz de definirse como una federación de naciones" y quiere ser potencia imperial, sostuvo, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. (Télam)