Jefe de Gabinete de Agricultura de Paraguay fue destituido tras firmar acuerdo con país inexistente

Arnaldo Chamorro, el jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay fue destituido de su cargo hoy luego de firmar un compromiso de mantener relaciones diplomáticas con Kailasa, un país inexistente, fundado por un autoproclamado gurú y presuntamente ubicado en unas islas de Ecuador que no existen, pero que consiguió participar en dos sesiones de las Naciones Unidas.

El pasado 17 de octubre, representantes de Kailasa se reunieron con el ministro Carlos Giménez, para hablar de cooperaciones; asimismo el asesor externo de la Cámara de Diputados, Fidelino Morínigo, firmó un documento reconociendo a la nación imaginaria, según informó el portal Última Hora.

En el documento firmado por las autoridades paraguayas se reconoce al supremo pontífice del hinduismo, Nithyananda Paramashivam, como el soberano de Kailasa.

Sin embargo, el hombre es buscado en la India por violencia sexual y otros delitos y hace varios años que no se muestra públicamente.

El supuesto Estado recibe el nombre de una montaña del Himalaya, que se considera la morada del dios hindú Shiva, y se asegura que cuenta con 2.000 millones de "hindúes practicantes" como parte de su población.

Chamorro reconoció la firma insistiendo que Kailasa brindará su ayuda a Paraguay en materia agrícola, según mencionó ABC Paraguay.

En reemplazo de Chamorro fue nombrado Luis Miguel Paredes Vega.

El hecho es tildado como papelón internacional e incluso se lo compara con la reunión que mantuvo el ex presidente, Mario Abdo Benítez, con un falso CEO de fábrica de automóviles Lamborghini, en el Palacio de Gobierno. (Télam)