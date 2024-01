Jefe de Hezbollah dijo que "si la situación sigue así", Israel deberá aceptar condiciones

El secretario general del grupo libanés Hezbollah, Hasán Nasrallah, advirtió hoy, al cumplirse 100 días del inicio del conflicto armado en Gaza, que Israel deberá “aceptar" las condiciones de la Resistencia para un alto el fuego permanente y prometió seguir luchando contra las fuerzas israelíes.

"Vamos a seguir luchando en nuestro frente y a seguir causando pérdidas a Israel. Nos han pedido que paremos de luchar para que Israel no haga la guerra a Líbano. Estas amenazas no sirven a ningún propósito y jamás serán eficaces", avisó.

Para Nasralllah, "si la situación sigue así en este y en los demás frentes, en Gaza, en Cisjordania, en Líbano y en Irak, el Gobierno del enemigo tendrá que aceptar las condiciones de la Resistencia".

Nasrallah instó a lograr un alto el fuego permanente y la liberación de las personas retenidas, en referencia a los presos palestinos que siguen en cárceles israelíes.

Israel "no ha podido detener el lanzamiento de cohetes desde el norte de Gaza hacia Tel Aviv ni recuperar a un solo rehén vivo a pesar de su capacidad militar y de que enfrente no tiene a un Ejército", repasó el dirigente del movimiento proiraní.

Y alertó que "tras cien días, las bajas del enemigo crecen, igual que su confusión”. “Caminan en círculos, se ahogan en su fracaso", insistió, según la agencia Europa Press.

Nasrallah mencionó además el ataque con 62 proyectiles contra una base militar israelí en el monte Meron el 6 de enero, en respuesta al ataque israelí en Beirut en el que murió Salé al Aruri, número dos de Hamás.

Israel solo reconoció "daños considerables" tras la publicación de un video del ataque por parte de Hezbollah.

En esa línea, aseguró Nasrallah que "un importante objetivo ha sido atacado en Haifa, pero Israel lo ha encubierto completamente".

En cuanto al nuevo frente abierto en el mar Rojo con los ataques hutíes contra buques israelíes y los "estúpidos" bombardeos anglo-estadounidenses sobre Yemen, Nasrallah defendió a las milicias yemeníes, aliadas de Irán.

"Estados Unidos dice que no quiere que se extienda la guerra cuando lo están haciendo ellos mismos", lamentó.

Y evaluó que si el presidente Joe Biden “u otros como él creen que Yemen dejará de atacar a barcos en el mar Rojo, es que son ignorantes”.

“No saben nada. Lo que han hecho los estadounidenses en el mar Rojo daña el tráfico marítimo y lo han hecho para proteger a Israel", apuntó. (Télam)