Jefe de la diplomacia de EEUU Blinken viaja a Europa para abordar con aliados el apoyo a Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, partió hoy hacia Europa, donde debería abordar con aliados el apoyo de Washington a Ucrania ante la invasión de Rusia y podría, además, reunirse con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.

Preocupado por el conflicto entre Hamas e Israel, así como por el encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y su par chino Xi Jinping, Blinken llegará inicialmente a Bruselas para participar de la reunión de jefes de diplomacia de los Estados miembros de la OTAN.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos se reunirá con los países miembro de la OTAN en momentos en que se está discutiendo la continuidad del apoyo internacional a Ucrania, en guerra con Rusia desde el 24 de febrero de 2022.

Para los países occidentales, no hay "ninguna alternativa" más que seguir respaldando a Ucrania en la guerra contra Rusia, aseguró hoy el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, a la agencia de noticias AFP.

Estados Unidos, que lidera la OTAN, ha proporcionado más de 40.000 millones de dólares en ayuda de seguridad a Ucrania desde la invasión rusa, y se comprometió a respaldar a Kiev durante el tiempo que sea necesario.

Sin embargo, el opositor Partido Republicano puso en duda el futuro de la ayuda a Ucrania del Gobierno estadounidense del presidente Joe Biden, del Partido Demócrata.

Al respecto, Stoltenberg dijo que "a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de progreso o logros o ganancias territoriales, debemos seguir apoyando a Ucrania".

"En las guerras sucede muy a menudo que, cuando la gente se da cuenta de que esto puede durar mucho tiempo, se torna muy difícil", dijo.

"No tenemos ninguna alternativa. La alternativa de dejar ganar al presidente ruso, Vladimir Putin, es una tragedia para Ucrania y es peligrosa para nosotros", añadió.

El miércoles se espera que Blinken asista a una reunión en Macedonia del Norte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Allí podría reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov, aunque James O'Brien, el principal diplomático estadounidense para Europa, evitó hacer comentarios al respecto.

"Esperamos que participe en una discusión con nuestros colegas de la OSCE sobre el apoyo a Ucrania", en guerra con Rusia desde el 24 de febrero de 2022, declaró a periodistas O'Brien.

Lavrov pidió poder participar en la reunión anual de la OSCE, organización de la que Rusia es miembro.

Hoy, el alto funcionario anunció que Macedonia del Norte le había autorizado a participar en la reunión, pero que tendría que esperar a que Bulgaria le permitiera sobrevolar su espacio aéreo.

"Bulgaria habría prometido a Macedonia (del Norte) abrir su espacio aéreo. Si lo hace, estaremos allí", declaró Lavrov, según la agencia oficial rusa TASS.

El año pasado, Polonia organizó la reunión de la OSCE y rechazó la presencia del jefe de la diplomacia rusa, lo que provocó fuertes protestas por parte de Moscú. (Télam)