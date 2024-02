Jefe diplomático de EEUU llega a Egipto en busca de un "final duradero" a la guerra Israel-Hamas

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó hoy a Egipto en una gira que busca una nueva tregua y un "final duradero" al conflicto entre Israel y Hamas en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y contener las tensiones regionales que ha desatado.

La campaña diplomática cobró mayor urgencia ante el avance de las fuerzas israelíes hacia Rafah, una ciudad del extremo sur de Gaza, en la frontera con Egipto, donde se refugia más de la mitad de los 2,3 millones de palestinos que viven en el pequeño territorio costero.

El Ejército israelí "llegará a lugares donde todavía no hemos luchado (…) hasta el último bastión de Hamas, que es Rafah", prometió ayer el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, sobre la ofensiva israelí contra el movimiento islamista palestino.

En su quinto viaje a la región desde el inicio de las hostilidades, hace casi cuatro meses, Blinken debe reunirse en El Cairo con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, un día después de hacerlo con el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, en Riad.

El secretario de Estado estadounidense viajará después a Qatar y a Israel con la esperanza de recabar apoyos para una propuesta de tregua que todavía no ha sido firmada por ninguno de los dos contendientes.

En Gaza, en tanto, tropas israelíes, con apoyo naval y aéreo, libraron fuertes combates urbanos en la principal ciudad del sur del enclave, Khan Yunis, lugar natal del jefe de Hamas en este territorio, Yahya Sinuar.

Israel considera a Sinuar el cerebro del ataque de Hamas del 7 de octubre en el sur israelí, en el que murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en datos oficiales.

Los milicianos islamistas que perpetraron el ataque también secuestraron a unas 240 personas y se las llevaron a Gaza.

Un centenar fueron liberadas en una tregua en noviembre, pero Israel cree que 132 siguen en Gaza, incluidas 28 presuntamente muertas, según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a 27.585 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el último balance de hoy del Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas en el enclave.

El Ejército israelí dijo hoy haber matado a decenas de milicianos en el último día y haber detenido a otros 80, incluyendo a algunos que participaron de los ataques del 7 de octubre.

También señaló que sus francotiradores habían matado a más de 15 milicianos y que un buque disparó misiles contra una "célula terrorista".

Hamas y residentes de Gaza reportaron más bombardeos israelíes sobre Khan Yunis y Rafah.

"No hay lugar seguro, ninguno. ¿Adónde debemos ir?", se desesperaba Mohamad Kozaat después de que seis miembros de su familia, entre ellos su hija, resultaran heridos en un bombardeo israelí en esta ciudad fronteriza, informó la agencia de noticias AFP.

Estados Unidos ha respaldado a su aliado israelí con armamento y apoyo diplomático, pero también le ha instado a proteger la población civil y a negociar la creación de un Estado palestino.

La propuesta defendida por Blinken contempla una pausa de los combates durante seis semanas, un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos y más ayuda humanitaria para Gaza, según AFP y en base a fuentes de Hamás.

Netanyahu, atenazado entre parte de su gabinete que le reclama firmeza y las familias de los rehenes que quieren su liberación, dijo que Israel no aceptará las exigencias de Hamas de que el Ejército israelí ponga fin definitivo a su ofensiva y se retire por completo de Gaza.

En su reunión con el príncipe saudita, Blinken abogó por "alcanzar un final duradero a la crisis en Gaza" y también subrayó "la necesidad urgente de reducir las tensiones regionales", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

En paralelo a la guerra en Gaza, la hostilidad se disparó en otros países de la región como Líbano, Irak, Siria o Yemen, donde grupos respaldados por Irán han lanzado ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Medio Oriente en apoyo a Hamas.

Israel, Estados Unidos y sus aliados han respondido a estos ataques con bombardeos contra posiciones de grupos proiraníes en estos países.

Uno de estos objetivos han sido los rebeldes hutíes de Yemen, que desde noviembre lanzan acciones contra buques presuntamente vinculados a Israel en el mar Rojo y el golfo de Adén.

Estados Unidos y Reino Unido realizaron el domingo una nueva ronda de bombardeos contra las posiciones hutíes, que hoy reivindicaron más ataques contra buques de estos dos países en el mar Rojo.

El portavoz de este grupo respaldado por Irán, Yahya Saree, afirmó que "el primer ataque estuvo dirigido contra el barco estadounidense Star Nasia, mientras que otro se dirigió al buque británico Morning Tide".

La firma de seguridad marítima Ambrey confirmó un ataque con dron contra un buque de propiedad británica que había sufrido "daños menores en el costado de babor". (Télam)