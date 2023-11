Jefe diplomático europeo Borrel visita Israel y le pide no dejarse "consumir por el odio"

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, llamó hoy a Israel a "no dejarse consumir por el odio" en su respuesta militar a los ataques de Hamas del mes pasado, durante una visita a un kibutz donde más de 80 personas fueron masacradas y otras 30 secuestradas por los milicianos del movimiento islamista palestino.

"Entiendo sus temores y su dolor. Entiendo su odio. Pero permítanme pedirles que no se dejen consumir por el odio", declaró el diplomático número uno de la Unión Europea (UE) en el kibutz de Beeri.

También pidió la "liberación inmediata e incondicional" de los rehenes, unos 240 según Israel, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina, tomados por Hamas y llevados a Gaza en sus ataques en Israel del 7 de octubre.

Unas 1.200 personas murieron en los ataques, principalmente civiles masacrados ese día, incluyendo a 85 en el kibutz de Beeri, donde además hubo 30 secuestros.

Esto desató la respuesta de Israel, que desde entonces bombardea sin cesar la Franja de Gaza, sometida a un asedio total. También tiene en curso allí una ofensiva terrestre desde fines de octubre.

Los bombardeos israelíes, según Hamas, causaron 11.500 muertos, en su mayoría civiles, entre ellos 4.710 niños. Además, 3.460 personas desaparecieron bajo los escombros.

Borrell dijo que "Israel debe ser defendido", pero agregó que "un horror no justifica otro. Civiles inocentes, entre ellos miles de niños, han muerto en las últimas semanas" en Gaza, dijo, informó la agencia de noticias AFP.

Asimismo, en Cisjordania y en Jerusalén este, los otros territorios palestinos, ocupados por Israel, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunció la muerte de más de 180 personas a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y en ataques por parte de colonos.

La dramática situación humanitaria de la población de la Franja de Gaza atrapada en los combates es motivo de preocupación para la comunidad internacional.

El Consejo de Seguridad de la ONU llamó ayer "a la ampliación y urgencia de las pausas y los corredores humanitarios" para permitir la prestación de ayuda a los civiles del territorio palestino.

