Jefe militar de Ucrania critica medidas de Zelenski y su oficina denuncia más espionaje

El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, teniente general Valeri Zaluzhni, criticó hoy una decisión del presidente Volodimir Zelenski de destituir a jefes de reclutamiento, en medio de versiones de distanciamiento entre ambos y tras denuncias de espionaje al comandante militar.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe es el propio Zaluzhni, denunció hoy haber descubierto micrófonos en oficinas de asistentes del comandante en jefe, un día después de que denunciara haber hallado otros aparatos de escucha en un despacho del militar.

Estas denuncias coinciden con reportes en la prensa local sobre fuertes tensiones entre Zaluzhni y Zelenski por el fracaso de la contraofensiva lanzada en junio para intentar recuperar territorios ocupados por Rusia desde que invadió a Ucrania, en febrero de 2022.

Hoy, el máximo jefe militar ucraniano dijo a periodistas que una decisión de Zelenski de echar a jefes regionales de oficinas de reclutamiento en agosto pasado por acusaciones de corrupción tuvo un impacto en la marcha de las operaciones.

"Eran profesionales, sabían cómo hacerlo, pero ya no están ahí", indicó Zaluzhni en una rueda de prensa, y agregó que era fundamental "volver al anterior marco de trabajo" aun cuando, admitió, era "un poco pronto" para determinar el alcance de los cambios.

Militares que tenían a cargo oficinas de reclutamiento en Ucrania fueron cesados en esas funciones en agosto por orden de Zelenski tras una redada anticorrupción que detectó casos de "enriquecimiento ilícito" o "transporte ilegal" de personas a través de la frontera.

La figura de Zaluzhni ha ido cobrando cada vez mayor relevancia por ser considerado uno de los artífices de la resistencia de Ucrania frente a Rusia, y en algunos círculos ucranianos se cree que podría tener aspiraciones políticas una vez finalice la guerra.

El supuesto distanciamiento entre Zaluzhni y el presidente Zelenski alcanzó su punto álgido hace unas semanas, cuando el primero aseguró que el conflicto estaba en un "punto muerto", lo que no gustó al Gobierno ucraniano.

El propio Zelenski lamentó los medios estas palabras, advirtiendo del "gran error" que cometerían los altos mandos del Ejército si durante la guerra actúan pensando en que estarán en la arena política cuando finalice.

Ayer, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dijo haber encontrado aparatos de escucha en un despacho que el militar debía usar esta semana, y hoy dijo que halló micrófonos ocultos también en oficinas de asistentes del teniente general Zaluzhni.

"Se instalaron equipos de escucha en las oficinas destinadas al trabajo del comandante en jefe de las fuerzas armadas y de empleados de su gabinete", informó en un comunicado el Estado Mayor.

Zaluzhni declaró que tenía previsto instalarse en la oficina donde se encontraron y removieron los micrófonos este lunes y que no creía que se hubiera filtrado información clasificada. (Télam)