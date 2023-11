Juez autoriza al príncipe Harry a iniciar juicio a medios británicos

El Tribunal Superior de Londres dictaminó hoy que el príncipe Harry de Inglaterra y duque de Sussex puede continuar su caso contra el grupo Associated Newspapers, editores de los diarios sensacionalistas Daily Mail y Mail on Sunday, e iniciar juicio al grupo de medios por presuntamente obtener información personal de manera ilegal.

El juez Matthew Nicklin rechazó el recurso legal presentado por el grupo mediático que intentó poner fin a la demanda iniciada contra el diario por el hijo del rey Carlos III.

La presentación judicial fue interpuesta también por celebridades británicas como el cantante Elton John, y Elizabeth Hurley, entre otras.

Los demandantes alegan que Associated Newspapers obtuvo información privada y confidencial utilizando técnicas como la interceptación de mensajes de voz, la escucha de llamadas telefónicas en directo, la obtención de datos mediante engaño y el uso de investigadores privados.

Los editores del Daily Mail y Mail on Sunday intentaron detener el caso, alegando que las afirmaciones de obtener "información mediante engaño" ya prescribieron.

Sin embargo, el juez rechazó este argumento, permitiendo que el caso avance.

Los demandantes pueden solicitar una indemnización por daños y perjuicios y una orden judicial por el uso indebido de información privada.

Associated Newspapers negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de "descabelladas".

En su declaración, según se hicieron eco los medios británicos, un portavoz del grupo expresó: "Las estrafalarias acusaciones hechas por el príncipe Harry y otros sobre intervención telefónica, escuchas en líneas fijas, robos y micrófonos ocultos en ventanas son simplemente absurdas, y esperamos demostrar esto en la corte a su debido tiempo".

"Estamos encantados con la decisión de hoy que permite que nuestras reclamaciones sobre graves actividades criminales y flagrantes violaciones a la privacidad por parte de los títulos del Mail procedan a juicio", alegaron los demandantes a través de un comunicado conjunto.

El actor Hugh Grant, miembro destacado de un grupo que ha iniciado una campaña por la reforma de la prensa, llamada Hacked Off, lo calificó como "un golpe significativo para el Daily Mail y una gran noticia para cualquiera que quiera que salga a la luz la verdad sobre las acusaciones de prácticas ilegales por parte de la prensa".

El Tribunal decidió también, en esta fase tan temprana del procedimiento, no revelar los nombres de los periodistas y otras personas contra las que se formulan acusaciones de irregularidades graves. (Télam)