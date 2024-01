Juntos por Cataluña tuvo contactos con el PP mientras negociaba con el PSOE el apoyo a Sánchez

Representantes del partido Juntos por Cataluña (JxC) se reunieron en agosto con integrantes del Partido Popular (PP) mientras mantenían negociaciones con el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para apoyar una nueva investidura presidencial de Pedro Sánchez, reveló hoy el diario La Vanguardia y luego confirmaron voceros que minimizaron el contacto, al calificarlo como "un café entre concejales".

Ante estas revelaciones, el vocero del PSOE en el Senado, Juan Espadas Cejas, pidió "coherencia" al PP y que revelen qué temas habían tratado en esos encuentros secretos, que tuvieron lugar poco después de las elecciones generales, el 23 de julio de 2023.

Según fuentes anónimas citadas por el diario catalán, el presidente de JxC en el Parlament, Albert Batet, y el portavoz del partido y concejal en Barcelona, Josep Rius, se vieron con el también concejal popular Daniel Sirera y el experto en comunicación política Xavier Domínguez en el hotel Alma de Barcelona la primera quincena de agosto para "evaluar sus posibilidades de entendimiento".

Las mismas fuentes explicaron a la agencia de noticias Europa Press que la cita no fue oficial, sino informal y a pedido del PP, para "sondear las intenciones de Junts de cara a la política de pactos", y que, a partir del encuentro, se estableció una relación de cortesía que se mantuvo por vía telefónica.

Sin embargo, aclararon que JxC "no formaría parte de ningún pacto en el que se incluyera a la extrema derecha", y que la agrupación catalana no forma parte de ningún bloque político español y que "desconfían" tanto del PP como del PSOE a la hora de negociar.

"Por esto se ha establecido la figura del verificador internacional para garantizar el cumplimiento de los pactos" de investidura que alcanzaron con los socialistas, informaron.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, confirmó el encuentro, pero lo minimizó al afirmar que fue "un café entre concejales", sin aclarar si el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, estaba enterado.

Por su parte, el PSOE le pidió al PP que aclare cuántas reuniones mantuvo con JxC, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, y qué temas trataron en esos cara a cara, según fuentes del partido.

El PSOE señaló que ellos mantuvieron encuentros con JxC y han llegado a acuerdos, pero reprochan que ahora se enteran de que también mantenía contactos con el PP en agosto.

Asimismo, los socialistas recordaron que todos los contactos con el partido catalán fueron informadas al público, por lo que reclaman "transparencia" al PP, que cuente a los ciudadanos "cuántas reuniones más ha mantenido con JxC de qué temas hablaron".

También piden Núñez Feijóo que ofrezca una explicación clara "al menos para con sus votantes".

"No puede pasarse la vida insultando y acusando a todo el mundo, mientras él aprueba reuniones con JxC de las que nos estamos enterando por la prensa", indicó Espadas Cejas en un video publicado en la red social X.

El PSOE logró renovar la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez gracias a acuerdos con todos los partidos regionales gallegos, vascos y catalanes, además de Junts.

Sin embargo, JxC avisó al PSOE que está dispuesto a voltear las primeras leyes que se votarán la semana que viene en el Congreso, entre ellos el llamado decreto ómnibus, que contiene numerosas medidas económicas anunciadas por el Gobierno en las últimas semanas, entre ellas la revalorización de las pensiones del 3,8%, la prórroga de la rebaja fiscal sobre el IVA de la electricidad al 10% y en los alimentos básicos, así como la suspensión de los desalojamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

También se cuentan otras normativas que simplifican los trámites administrativos para acceder al subsidio por de­sem­pleo o que afectan a la digitalización de la justicia y a los incentivos fiscales al mecenazgo. (Télam)