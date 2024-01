Justicia de Kenia bloquea el despliegue de policías del país en Haití

Un tribunal de Kenia bloqueó hoy el plan "inconstitucional, ilegal e inválido" del Gobierno de Haití de desplegar a un millar de policías africanos en el país caribeño, preso de la violencia de bandas criminales, en el marco de una misión multinacional respaldada por la ONU.

El Gobierno keniano reaccionó rápidamente diciendo que recurrirá "de inmediato" la decisión judicial, según el vocero Isaac Maigua Mwaura.

El fallo se presenta por el momento como un freno a esta fuerza multinacional, muy esperada por Puerto Príncipe y pensada para atajar el creciente caos en el pequeño país isleño.

Allí, la violencia de las bandas causó cerca de 5.000 muertos en 2023, de los que más de 2.700 eran civiles, según el último informe de Naciones Unidas.

Además de ese clima de terror generalizado, con sus habitantes forzados a huir o esconderse, el país atraviesa una de las "peores" crisis alimentarias del mundo.

Frente a los llamados cada vez más acuciantes del Gobierno haitiano y de la ONU, Kenia aceptó liderar esa misión, compuesta por entre 2.500 y 2.600 efectivos y que debía ser desplegada "durante el primer trimestre de 2024", según la representante especial adjunta de la ONU en Haití.

Sin embargo, el plan, ratificado por el Parlamento keniano el 16 de noviembre, generó protestas en el país africano.

El opositor Ekuru Aukut presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Nairobi alegando que esa misión es inconstitucional porque no se apoya en ninguna ley ni tratado.

El juez Enock Chacha Mwita respondió el planteo afirmando que "el Consejo Nacional de Seguridad no tiene ningún mandato para desplegar agentes de la policía nacional fuera de Kenia", informó la agencia de noticias AFP.

El canciller haitiano, Jean Victor Généus, exigió ayer que se enviaran rápidamente refuerzos a la isla. "Cada día que pasa es un día más (…) que vivimos en el infierno de las bandas", declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Kenia ya ha participado en varias misiones de paz en países vecinos como República Democrática del Congo o Somalia y en otras partes del mundo, incluyendo Liberia, Timor Oriental y la antigua Yugoslavia.

Pero tras el anuncio de que preveía enviar policías a Haití, un país altamente inestable y peligroso, el gobierno keniano fue duramente criticado.

El fallo de hoy del tribunal supone un revés para las autoridades kenianas.

El presidente William Ruto había afirmado que ese despliegue constituía una "misión para la humanidad" en un país, según él, devastado por el colonialismo.

Según la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en octubre, con 13 votos a favor y 2 abstenciones, de China y Rusia, esta "misión multinacional de apoyo a la seguridad" debía durar 12 meses inicialmente, con una revisión al cabo de nueve.

Además, la resolución instaba a la futura misión a "tomar medidas adecuadas en materia de gestión de aguas residuales" para impedir la propagación de enfermedades.

Con esta recomendación, la ONU probablemente buscaba convencer del interés de la misión a los haitianos, que guardan mal recuerdo de la última fuerza internacional desplegada en su territorio.

Cascos azules de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah), presente de 2004 a 2017, provocaron una epidemia de cólera que dejó más de 10.000 muertos. Un episodio que explica, en parte, que la futura misión no se haga bajo bandera de la ONU.

Haití lleva meses prácticamente en manos de las bandas criminales, en particular desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.

Los asesinatos y los secuestros están a la orden del día, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, y sus barriadas más importantes como Cité Soleil.

Entre los últimos secuestros se encuentran los de seis religiosas que acabaron en manos de hombres armados el pasado fin de semana y finalmente fueron liberadas el miércoles después de que el Papa Francisco rogara en público a sus captores el pasado domingo para que las dejaran en libertad, de acuerdo con fuentes propias de los principales medios haitianos.

Los secuestradores exigían a la orden de las religiosas, la Congregación de Santa Ana, un rescate de tres millones de dólares, pero se desconoce si han terminado pagándolo. (Télam)