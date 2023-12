Justicia rusa ratifica prisión preventiva para periodista de EEUU acusado de espionaje

La Justicia rusa rechazó hoy un recurso de apelación del periodista estadounidense Evan Gershkovich que pedía que no se prolongue la detención preventiva que pesa sobre él desde su arresto, en marzo pasado, por presunto espionaje.

"El tribunal municipal de Moscú confirmó la decisión del tribunal de distrito de Lefortovo de Moscú del 28 de noviembre, y Evan Gershkovich permanecerá detenido hasta el 30 de enero de 2024", dijo la corte en Telegram, informó la agencia de noticias AFP.

El periodista estadounidense, de 32 años, trabaja para el diario The Wall Street Journal y fue detenido por los servicios de seguridad rusos durante un reportaje en Ekaterimburgo, en los zona de los montes Urales, el 29 de marzo pasado.

Desde entonces está detenido en la prisión de Lefortovo en Moscú.

Gershkovich está acusado de espionaje, un delito por el que se expone hasta 20 años de prisión. El reportero niega estas acusaciones, que también fueron desmentidas por Estados Unidos, The Wall Street Journal y por sus familiares.

Rusia nunca fundamentó sus acusaciones ni presentó públicamente pruebas, y todo el procedimiento ha sido mantenido en secreto, sin que se conozca todavía la fecha del juicio.

En los últimos años, varios ciudadanos estadounidenses fueron detenidos y condenados a largas penas en Rusia.

Washington acusa a Moscú de detener a estadounidenses para canjearlos por rusos detenidos en Estados Unidos, aunque ha aceptado realizar varios intercambios en los últimos años.

(Télam)