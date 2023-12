Justicia venezolana revisará las inhabilitaciones de los candidatos opositores tras acuerdo

La Corte Suprema de Venezuela revisará las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, informó en las últimas horas Noruega, que actúa como mediadora entre las partes.

"(El Gobierno venezolano y la oposición) acordaron que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución", reza un comunicado de la Embajada de Noruega en México publicado en la red social X.

La medida permitirá a opositores como la dirigente María Corina Machado, que ganó la primaria opositora para enfrentar a Maduro en las elecciones de 2024, recurrir la inhabilitación impuesta en su contra por 15 años.

Sobre Machado pesa una orden de inhabilitación fundamentada, entre otras razones, en presuntas irregularidades de tipo administrativo y en su respaldo a las sanciones aprobadas por otros gobiernos contra Venezuela.

El procedimiento acordado consiste en que los inhabilitados puedan recurrir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, para solicitar la revisión de la medida que les impide ejercer cargos públicos, precisó la agencia de noticias AFP.

Los inhabilitados deberán introducir un "recurso contencioso administrativo" y una solicitud de "amparo cautelar" durante los próximos 15 días, contados de forma continúa desde hoy, 1 de diciembre.

La Corte, en tanto, deberá pronunciarse sobre la admisión de la demanda en un plazo no establecido, pero "conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución".

El anuncio llegó en las últimas horas del plazo que Estados Unidos había otorgado al Gobierno venezolano para que definiera un mecanismo que ayudara a levantar las inhabilitaciones contra opositores.

Estados Unidos había advertido que de no cumplirse con esta exigencia podría reimponer las sanciones económicas que flexibilizó a cambio de los acuerdos que el Gobierno y la oposición de Venezuela alcanzaron en octubre pasado sobre las condiciones electorales en las presidenciales de 2024.

Las partes acordaron en un documento suscrito celebrar las presidenciales en el segundo semestre del próximo año con observación internacional, pero tanto la oposición como Estados Unidos habían adelantado que estaba sobre la mesa encontrar un mecanismo para retirar las inhabilitaciones.

En este último acuerdo alcanzado se pide a los inhabilitados que recurran la medida "respetar la Constitución", "honrar y defender la patria", "acatar el marco constitucional" del TSJ y "rechazar cualquier forma de violencia" y acciones que atenten contra la soberanía.

El jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones, Jorge Rodríguez, celebró el acuerdo alcanzado.

"Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución, todo, fuera de la Constitución, nada", dijo Rodríguez la red social X.

Machado, que no reconoce la inhabilitación en su contra, no se ha pronunciado sobre la revisión de las inhabilitaciones. (Télam)