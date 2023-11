La alcaldesa de París abandona la red social X, "una enorme cloaca mundial"

La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, anunció hoy que abandona la red social X, antes Twitter, al considerarla una "enorme cloaca mundial" y una "herramienta de desestabilización de la democracia".

Hidalgo, que enfrenta duras campañas de desprestigio en X por su política ecologista para la capital francesa, sigue los pasos de otras personalidades que abandonaron la red social desde su compra por el multimillonario Elon Musk, a quien acusó de exacerbar deliberadamente las tensiones y los conflictos.

"Tomé la decisión de marcharme de X", escribió la primera edil en una tribuna en el diario Le Monde, y lamentó que la red social pasara de ser una "herramienta revolucionaria" a un "arma de destrucción masiva" de la democracia.

Hidalgo, una de las primeras mujeres políticas de Francia que se unió a Twitter en 2009, lista sus críticas: "manipulación, desinformación, amplificación de las pulsiones de odio, acoso organizado, antisemitismo y racismo demostrados, manadas que atacan a científicos, climatólogos, mujeres, ecologistas, progresistas", etc.

"Este medio se convirtió en una enorme cloaca mundial y ¿tenemos que seguir acudiendo a él?", se pregunta la política de origen español.

"Lo vemos todos los días: Twitter impide el debate, la búsqueda de la verdad y el diálogo sereno y constructivo que se necesita entre los seres humanos. Con miles de cuentas anónimas y granjas de trolls, lo que ocurre en Twitter no es vida democrática, sino exactamente lo contrario", sostiene Hidalgo.

La cuenta de la Alcaldía de París seguirá, en cambio, activa, precisó el ayuntamiento a la agencia de noticias AFP.

Desde la compra de Twitter por Musk en octubre de 2022, varias personalidades anunciaron su marcha, pero no ha sido un movimiento masivo. Varios políticos abrieron cuentas en redes rivales, pero sin marcharse de X. (Télam)