La central de Zaporiyia ocupada por Rusia estuvo "al borde de un accidente nuclear", alertó Ucrania

La central ucraniana de Zaporiyia, en manos de las fuerzas rusas desde la invasión a gran escala lanzada en febrero del año pasado, estuvo "al borde de un accidente nuclear" durante la noche a causa de un corte temporal del suministro eléctrico, indicó hoy el operador Energoatom.

"Anoche se produjo un apagón total en la central de Zaporiyia", y tuvieron que emplearse generadores, señaló Energoatom en su canal de Telegram y añadió que el suministro en la planta nuclear más grande de Europa se restableció unas horas después.

"A las fuerzas de ocupación (rusas) no les importa la seguridad de la central nuclear", acusó el presidente de la empresa estatal ucraniana, Petro Kotin.

"Seguirán creando situaciones peligrosas, chantajeando al mundo entero" con el riesgo de "un accidente nuclear", añadió el directivo, en declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.

Dos líneas eléctricas que alimentaban la central "quedaron cortadas", una de ellas por "un ataque aéreo", detalló la empresa operadora.

Más tarde, se restableció el suministro eléctrico de la planta, aunque el incidente puso en peligro el funcionamiento correcto de la central, indicó Energoatom, tanto que se vio "al borde del accidente nuclear y de radiación".

En un comunicado, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) indicó por su parte que la central se vio "temporalmente privada de electricidad durante la noche", y que fue el octavo corte de corriente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa.

"El reciente apagón externo es un recordatorio más de la precaria situación de la seguridad nuclear en la central, que puede verse afectada por sucesos muy alejados del propio emplazamiento. El OIEA sigue haciendo todo lo posible para ayudar a prevenir un accidente nuclear", dijo el director de esa agencia de la ONU, el argentino Rafael Grossi.

"También hago un llamamiento a todas las partes para que no tomen ninguna medida que pueda poner aún más en peligro la central", agregó.

Grossi está en Dubai para participar de la COP28, la cumbre contra el cambio climático, y allí se reunió con el director general de la corporación estatal atómica rusa Rosatom, Alexey Lijachov, para debatir sobre la seguridad de la central de Zaporiyia.

"La atención se centró en cuestiones relacionadas con la garantía de la seguridad nuclear de la planta", señaló un comunicado de la firma rusa citado por la agencia de noticias Sputnik.

Ese texto indica que las partes debatieron, en particular, el trabajo de la misión del OIEA en la planta y la próxima rotación de expertos que realizan allí una misión permanente de control, programada para el 5 de diciembre.

Esos observadores del OIEA están presentes en Zaporiyia desde el 1 de septiembre de 2022, tras la primera visita de Grossi y en medio de las acusaciones cruzadas entre Rusia y Ucrania por ataques contra sus instalaciones o contra las fuentes que le proveen alimentación externa de energía eléctrica. (Télam)