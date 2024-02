La CIJ rechazó una nueva petición de Sudáfrica para evitar una ofensiva israelí en Rafah

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó hoy una nueva petición de Sudáfrica que buscaba presionar legalmente a Israel a no lanzar una ofensiva terrestre contra Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

La "peligrosa situación exige la aplicación inmediata y efectiva de las medidas provisionales indicadas por la Corte (…) y no exige (…) medidas provisionales adicionales", indicó un comunicado del principal órgano judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya (Países Bajos).

Sudáfrica anunció el martes que había presentado un nuevo recurso ante la CIJ para que el tribunal examinara urgentemente el plan israelí de lanzar una ofensiva terrestre contra Rafah y, en su caso, se opusiera a "una nueva violación de derechos".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó recientemente a su ejército preparar una ofensiva contra esta localidad del sur de Gaza, fronteriza con Egipto y donde están hacinados 1,4 millones de desplazados.

Sudáfrica ya había presentado un recurso ante el alto tribunal de la ONU, al acusar a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza.

Los jueces, que de momento no se pronunciaron sobre la existencia de un genocidio, exigieron sin embargo al Estado hebreo "tomar todas las medidas" para "impedir" actos contemplados por la Convención para la prevención de genocidios.

La ofensiva militar israelí en Gaza, lanzada en respuesta a un ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, dejó hasta ahora 28.775 muertos, en su mayoría mujeres y menores, según el movimiento islamista palestino.

El ataque de Hamas en Israel dejó 1.160 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento efectuado por AFP, en base a datos oficiales israelíes, y se llevaron 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos. (Télam)