La comisión electoral "no descarta" anular parte de los resultados en elecciones de RDC

El presidente de la comisión electoral de República Democrática del Congo (RDC), Dénis Kadima Kazadi, dijo hoy que "no descarta" la anulación de los resultados en algunos colegios electorales a raíz de las numerosas denuncias de la oposición sobre supuestas irregularidades en los accidentados comicios generales celebrados la semana pasada y cuyo resultado no se sabrá hasta fin de año, o incluso más tarde.

"No se excluye que algunos resultados sean anulados si, tras nuestras investigaciones, no se sabe qué hay inscripto en las máquinas de votación", indicó el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), quien agregó que podrían adoptarse "medidas disciplinarias", sin precisarlas.

Asimismo, denunció que algunas máquinas fueron dañadas durante actos de protesta en la jornada electoral.

"Es un poco complicado. Pensamos en quién estuvo detrás de lo que ha pasado, pero en realidad son los políticos los que lo han provocado", refirió, según informó el portal congoleño de noticias Actualité y recogió la agencia Europa Press.

El Gobierno prohibió una manifestación convocada para mañana en la capital, Kinshasa, por varios candidatos opositores en protesta por los resultados tras unas elecciones en las que se han denunciado numerosas irregularidades.

El ministro del Interior, Peter Kazadi, detalló hoy en rueda de prensa que la manifestación incumple la legislación y que el Ejecutivo ha tomado todas las medidas necesarias para mantener el orden público.

El destacado opositor Moise Katumbi y otros cuatro candidatos a la presidencia reclamaron durante el fin de semana la anulación de las elecciones celebradas entre el 20 y el 22 de diciembre por presuntas irregularidades en la votación, en la que el actual presidente, Félix Tshisekedi, aspira a un segundo mandato.

"Ante esta situación inaceptable, pedimos la anulación inmediata de estas elecciones caóticas, marcadas por fraudes masivos, documentados por todas las partes participantes", sentenciaron Katumbi, Seth Kikuni, Matata Ponto y Delly Sesanga en un comunicado conjunto tras una votación en la que además murieron cerca de 20 personas en incidentes violentos, incluidos dos parlamentarios.

Cerca de 44 millones de personas estaban inscriptas para votar en este país africano de 100 millones de habitantes, que también elige legisladores nacionales y provinciales.

En la elección a una sola vuelta, Tshisekedi, de 60 años y en el poder desde inicios de 2019, aspira a un segundo mandato frente a otros 18 candidatos.

(Télam)