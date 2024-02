La Corte de Panamá rechazó el último recurso del expresidente Martinelli para evitar la cárcel

La Corte Suprema de Panamá rechazó hoy el último recurso que le quedaba al expresidente Ricardo Martinelli para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, según un fallo divulgado hoy en los principales medios de ese país, decisión judicial que deja al exmandatario inhabilitado para competir en las elecciones del 5 de mayo.

Martinelli, de 71 años, quien gobernó entre 2009 y 2014, aspira a regresar al poder.

La Constitución señala que no podrá ser elegido presidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena de cinco años (60 meses) o más de prisión, publica en su portada web el diario panameño La Prensa.

"La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia […] resuelve: no admitir el Recurso de Casación en el fondo, formalizado por el Licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, como apoderado judicial de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal", dice el fallo sobre el exmandatario.

Martinelli fue condenado en julio pasado a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales, informó la agencia de noticias AFP.

Este fallo de primera instancia fue ratificado en octubre por un tribunal de apelaciones, luego de lo cual el abogado Carrillo presentó un último recurso de casación para intentar anular la sentencia.

Desde entonces, la defensa del expresidente presentó sucesivos recursos de amparo, en un aparente intento de dilatar el fallo definitivo de la Corte Suprema hasta después de los comicios, pero todos fueron rechazados.

A pesar de sus situación judicial, Martinelli era hasta ahora uno de los candidatos favoritos para los comicios de mayo, según encuestas.

Otros postulantes son el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) y el actual vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo, ambos socialdemócratas.

Martinelli lidera el partido Realizando Metas (RM), y era acompañado en la fórmula por José Raúl Mulino, quien lo acompaó en su gestión como ministro de Seguridad Pública.

Martinelli fue juzgado por comprar en 2010, mientras era presidente, la mayoría de las acciones de Editora Panamá América con dinero proveniente del cobro de comisiones en obras de infraestructura.

Para esa adquisición se utilizó una parte de los 43,9 millones de dólares que distintas empresas depositaron, en un complejo esquema de sociedades provenientes del pago de sobornos, hasta un 10% del monto de los contratos originales en obras públicas, según la justicia.

Por este caso, conocido como "New Business" por nombre de una de las sociedades utilizadas en la trama, el exmandatario fue juzgado del 23 de mayo al 2 de junio de 2023 y el fallo fue dictado en julio.

Además, el expresidente enfrentará otro juicio en julio por el supuesto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

En 2021, fue absuelto en otro juicio, que hubo que repetir, por presunto espionaje a opositores durante su gobierno.

Pese a todos los procesos, Martinelli se presentó como candidato para las elecciones de 2024, de las que quedaría marginado tras el fallo divulgado hoy.

La decisión final sobre la candidatura debe ser anunciada por el Tribunal Electoral panameño.

Dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, cumplieron dos años y medio de prisión en Estados Unidos por el cobro de comisiones a Odebrecht.

Ambos se declararon culpables en el juicio para obtener una sentencia reducida.

Estos volvieron el 25 de enero de 2023 a Panamá, donde en agosto pasado fueron juramentados de manera virtual como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, a pesar de tener juicios pendientes en su país, en lo que parece haber sido una maniobra para obtener inmunidad.

Además, Washington prohibió en enero de 2023 la entrada a ese país del exgobernante panameño y su familia directa por actos de "corrupción significativa". (Télam)