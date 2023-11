La Corte Suprema de Texas deberá esclarecer las excepciones médicas para practicar un aborto

La Corte Suprema de Texas deberá decidir qué situaciones pueden ser consideradas excepciones médicas para practicar un aborto, tras una audiencia realizada hoy con la abogada de un grupo de mujeres, que demandó al Estado porque se les negó el procedimiento pese a su condición de salud.

Las demandantes recibieron en agosto un fallo favorable de una juez de distrito, quien consideró que ellas debían haber accedido a un aborto en este conservador estado del sur de Estados Unidos.

La magistrada Jessica Mangrum bloqueó las prohibiciones al aborto en el caso de personas con complicaciones graves del embarazo, aclarando que los médicos pueden usar su propio criterio para aplicarlo.

Pero el Estado apeló y ahora la Corte Suprema de Texas, con sede en Austin, deberá decidir si la decisión de Mangrum se mantiene, aunque no se conoció la fecha.

El caso deberá ser juzgado aún en marzo de 2024.

Para la ONG Centro de Derechos Reproductivos (CRR), que presentó la demanda en marzo de 2023 en nombre de las afectadas, su pedido busca aclarar la ley con respecto a qué situaciones pueden ser consideradas excepciones médicas para practicar un aborto en Texas, ya que los médicos tratantes se han negado a realizarlo para evitar problemas legales, pese a que la vida de la madre estaba en riesgo o el embarazo era inviable, informó la agencia de noticias AFP.

"Las demandantes han testificado que sus médicos no sabían qué hacer, sus manos estaban atadas por la ley", dijo Molly Duane, abogada del CRR y de las demandantes, ante los magistrados en Austin.

Para Duane, si bien la ley en Texas tiene excepciones para aplicar el aborto cuando hay peligro de muerte de la madre, "nadie sabe lo que significa. Y el Estado no nos lo dice".

El aborto era considerado un derecho en Estados Unidos tras un histórico fallo en el caso Roe contra Wade, en 1973. Pero el año pasado, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, lo revirtió y desde ese momento más de una docena de estados lo prohibieron, penalizaron o restringieron.

En Texas, un médico puede ir a la cárcel por 99 años, enfrentar multas de 100.000 dólares y perder la licencia si es declarado culpable de practicar un aborto. El estado también permite a los ciudadanos demandar a cualquier persona implicada en la interrupción de un embarazo.

Ante los temores, varios médicos se niegan a practicarlo incluso en emergencias.

Sin embargo, para la representante de la oficina del Fiscal General, Beth Klusmann, las demandantes deberían reclamar a sus médicos y no al Estado.

"Si una mujer tiene líquido amniótico escurriéndole por las rodillas, el problema no es la ley, es el doctor. Eso claramente calificaría como una excepción por emergencia médica", señaló Klusmann.

El juez Jeff Boyd, cuestionó su argumento.

"Lo que genera la necesidad de claridad, es que a algunas de las mujeres, incluso usted lo está diciendo, probablemente según la ley se les debería haber permitido abortar, pero el médico dijo que no, 'no está tan claro para mí, así que no puedo hacerlo'", indicó.

Para Klusmann, la Corte de Distrito "excedió sus prerrogativas constitucionales al reescribir y ampliar las condiciones de emergencia médica" y consideró que la demanda planteada busca "eliminar la línea para que realmente nunca haya una circunstancia en la que una mujer no pueda obtener un aborto".

La abogada del CRR insistió en que "los médicos tienen miedo de confiar en la excepción y la evidencia en el expediente es bastante clara".

El primer caso que llevó a cabo una demanda fue el Zurawski vs. el Estado de Texas, llamado así por Amanda Zurawski.

Pese a que en su situación el aborto espontáneo era inevitable, el médico no intervino de inmediato porque el corazón del feto aún latía. Ella tuvo un shock séptico y casi muere. Su bebé nació sin vida.

Actualmente la demanda suma a 22 personas.

Además de las pacientes, también se han integrado médicos.

