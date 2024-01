La derecha española redobla sus protestas por la ley de amnistía, que llega al Congreso

Decenas de miles de personas protestaron hoy en el centro de Madrid, la capital española, contra un proyecto de ley para amnistiar a independentistas catalanes procesados por un intento fallido de secesión en 2017, y que el Parlamento comenzará a debatir esta semana.

La promesa de una rápida aprobación de la amnistía permitió al socialista Pedro Sánchez ser reelegido presidente del Gobierno a mediados de noviembre gracias al apoyo de agrupaciones independentistas de Cataluña que la habían impuesto como condición para su respaldo.

La concentración fue convocada por el conservador Partido Popular (PP), cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, prometió "rescatar democráticamente a España y devolver a los españoles su derecho a que nadie les imponga un país que no hemos elegido".

El líder conservador estaba acompañado por los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, todos pesos pesados del PP.

Según estimaciones del Gobierno, la convocatoria reunió a unas 45.000 personas, y 70.000 según el PP, que se dieron cita en la tradicional Plaza de España de Madrid, dos días antes de que el proyecto de ley de amnistía sea debatido en la Cámara Baja del Parlamento.

El texto del proyecto, que beneficia a catalanes acusados y procesados por el intento de secesión de 2017, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, será presentado el martes ante el Congreso de los Diputados.

En la movilización, los participantes coreaban "¡Puigdemont, a prisión!" y portaban pancartas con lemas como "¡Amnistía no!" o "Sánchez, traidor. Dictador mentiroso".

Silvia Sobral, de 64 años, acudió para protestar contra un "gobierno traidor que quiere destruir la nación española" y reclamó que se celebren nuevas elecciones, informó la agencia de noticias AFP.

Un eventual regreso a España de Puigdemont, que era presidente de Cataluña durante el intento de secesión y luego huyó a Bélgica para evitar ser procesado, le parecería "una atrocidad".

Si vuelve, apuntó la manifestante, debería "ir a la cárcel".

Diego García, de 72 años, dijo que le parecía "inadmisible" otorgar la amnistía a unas personas, según él, culpables de "terrorismo puro y duro".

Para Ismael Sánchez, de 47 años, un eventual retorno de Puigdemont "no es positivo para nadie". "Va a haber más crispación y más confrontación", apuntó.

Una vez aprobada, probablemente no antes de unos meses, la ley supondrá el levantamiento por parte de la justicia, en un plazo de dos meses, de la imputación de cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en la tentativa fallida de secesión de 2017 y en los hechos relacionados previos o posteriores.

El partido de ultraderecha Vox también rechaza esta medida de amnistía y organizó numerosas manifestaciones en los últimos meses, que se vieron salpicadas de violencia, sobre todo frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez.

El presidente, en el poder desde 2018, dice que la amnistía busca reconciliar a la sociedad española tras el trauma que supuso en España la intentona separatista catalana de 2017, que generó fuerte encono entre Cataluña y Madrid y gran parte de la ciudadanía. (Télam)