La edad de Biden y Trump pasa al primer plano de la campaña presidencial en Estados Unidos

(Por Ariadna Dacil Lanza) La edad de los candidatos presidenciales de Estados Unidos es un tema cada vez más importante en las primarias camino a las elecciones del 5 de noviembre, con la preocupación de los electores acerca de si los favoritos, Joe Biden y Donald Trump, están capacitados para desempeñarse en el cargo hasta 2029, mientras que en el establishment político y judicial se explora la apelación a una enmienda que podría desplazar al ganador por “incapacidad”.

El debate se reavivó el 8 de febrero, cuando el fiscal Robert Hur que investiga el caso de los documentos clasificados en inmuebles usados por Biden concluyó que el mandatario retuvo y reveló "intencionalmente" esos archivos, pero descartó presentar cargos en su contra debido a su colaboración y su avanzada edad.

El fiscal, que había sido designado en un cargo previo por Trump, calificó a Biden de "hombre mayor con una mala memoria", que no recordaba cuándo había sido vicepresidente ni cuando falleció su hijo Beau.

Esto provocó una ola de reacciones demócratas y republicanas, pero el tópico no es nuevo y de hecho, las encuestadoras venían explorando desde semanas previas a la decisión de Hur sobre el tema por distintos episodios previos del actual mandatario y su antecesor.

Biden, que en caso de ganar las elecciones tendría 86 años al final del mandato, recibió el informe del fiscal la misma semana en que se refirió a líderes europeos muertos como si estuvieran vivos y se refirió a su par de Egipto como "presidente de México".

Sin embargo, Trump, que de ganar tendría 82 años al final del mandato, también ha incurrido en escenas similares; elogió al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por su liderazgo en Turquía; confundió a su rival en las internas republicanas, Nikki Haley, con la demócrata expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi; advirtió que el país está al borde de la Segunda Guerra Mundial; y dijo que derrotó a Barack Obama en lugar de Hillary Clinton en 2016.

La edad de los dos candidatos favoritos para disputar las presidenciales del martes 5 de noviembre instala la pregunta entre los votantes de si el ganador estará capacitado incluso de acá a cinco años cuando termine el mandato (2025-2029) y un segundo interrogante acerca de que pasaría si el próximo presidente muestra evidentes signos de imposibilidad de ejercer la función.

Sobre el primer punto, tres cuartas partes de los votantes, incluida la mitad de los demócratas, dicen que les preocupa la salud mental y física del presidente Biden, según la última encuesta nacional de la cadena estadounidense NBC News, de fines de enero.

Mismos resultados arrojaron tanto el sondeo que realizó el diario New York Times y el Siena College en seis estados competitivos, como el solicitado por la cadena ABC News/Ipsos. Esta última también concluyó que el 59% de los estadounidenses piensa que tanto Biden como Trump son demasiado viejos para estar frente a la Casa Blanca.

En comparación, algo menos de la mitad de los votantes (48%) dijeron estar preocupados por la aptitud mental y física de Trump para ocupar el cargo. Sin embargo, un 61% se mostró preocupado por los múltiples problemas legales del expresidente.

"Estados Unidos se encuentra en una posición muy inusual en cuanto a la edad de sus políticos. La mayoría de los votantes de ambos partidos piensa que tanto Trump como Biden son demasiado mayores y, sin embargo, son las únicas opciones que tienen", dijo a Télam el profesor de Ciencia Política y Análisis de Datos de la Universidad de Penn Kevin Munger, extremando la posición de los dos favoritos.

El académico ha utilizado el concepto "lastre boomer" para referirse a cómo la generación nacida luego de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 60s (los llamados "baby boomers") sigue teniendo un rol fundamental en las principales instituciones del país norteamericano.

En su libro "Brecha generacional: por qué los baby boomers siguen dominando la política y la cultura estadounidenses", explicó que aunque "parece que el declive de los baby boomers ha llegado, estos siguen controlando los partidos políticos, las principales instituciones (excepto las empresas tecnológicas), los medios de comunicación, la mayor parte de la riqueza y grandes cantidades de bienes inmuebles".

En ese contexto, siguiendo al especialista, sería lógico que ese sector termine en las ternas electorales que los votantes deben elegir.

La docente e investigadora Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata Valeria Carbone señaló a Télam que "es un factor a considerar", aunque matizó sus efectos.

"Si bien la edad es un tema, parece que al electorado, por lo menos el de las primarias, no es lo que más le estaría influyendo porque si no estarían eligiendo a otro precandidato. Van a votar a quien crea que puede ganar" en noviembre, apuntó.

Carbone recordó que Biden fue el último en entrar a las primarias demócratas y, sin embargo, hoy es el favorito de la interna. A su vez, remarcó que otro político que aparecía como competitivo entre los demócratas era Bernie Sanders, de 82 años, lo que muestra que "en algunas ocasiones el elector vota más por el capital político" de los candidatos.

La especialista en política e historia estadounidense descreyó de que, superada la instancia de interna, la edad pueda ser un factor sustancial para inclinar el voto por uno u otro candidato.

"En las instancias en que quedan dos candidatos, los votantes más que elegir, optan. Es entre A o B. Y ahí van a poner primero su ideología política por sobre la edad. Yo dudo mucho que un demócrata vote a Trump porque es más joven", afirmó.

El segundo aspecto que profundizó el informe del fiscal especial donde se subrayó la edad de Biden fue el de una posible apelación a la enmienda 25 a la Constitución, que se refiere a la cuestión de la sucesión presidencial o desplazamiento.

La apelación a la enmienda requiere que un vicepresidente y una mayoría del gabinete declaren que un mandatario es "incapaz de desempeñar los poderes y deberes de su cargo".

Luego del informe de Hur, las primeras filas republicanas así como el fiscal general del estado de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, pidieron a la vicepresidenta Kamala Harris que invoque la enmienda 25 contra el presidente, para así inhabilitarlo a concluir su mandato y seguir camino a la reelección.

"Esto de la incapacidad presidencial hizo que muchos constitucionalistas salieran a plantear escenarios. Pero estas discusiones ya pasaron en casos incluso más reales como el del expresidente Ronald Reagan y su principio de Alzheimer, así que en la actualidad creo que es más una estrategia política de los republicanos. Lo mismo le hicieron a Trump en la pandemia y el 6 de enero en la toma del Capitolio, pero el vice Mike Pence se negó", dijo Carbone.

En 2020 el Pew Research Center publicó que el perfil demográfico de los votantes en Estados Unidos "ha cambiado de forma importante en las dos últimas décadas" y que, en general, "el electorado es cada vez más mayor, y esto se observa más entre los votantes republicanos que entre los demócratas".

Las personas mayores de 50 años representan el 34% de la población estadounidense, pero el 52% del electorado, según ese instituto de investigación.

Los baby boomers también estarían, según estas estadísticas, sobrerrepresentados entre el electorado y eso podría tener efectos sobre los discursos y las agendas de los dos que disputen la presidencia.

"Quizás las instituciones de gobierno que se desarrollaron en un periodo en el que la mayoría de la gente moría antes de los 60 años simplemente no son apropiadas para la actual" realidad, se preguntó Munger. (Télam)