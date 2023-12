La guerra en Gaza provocó el desplazamiento forzado de unos 893.000 niños, según ONG

Aproximadamente 893.000 niños gazatíes se convirtieron en desplazados forzados desde el estallido el pasado 7 de octubre de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, según un cálculo de la ONG Save the Children a partir de los datos proporcionados por Naciones Unidas y la Oficina Central de Estadísticas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

"No son solo estadísticas: son un claro recordatorio de que toda una población está en peligro real. A los niños y las niñas les están arrancando una y otra vez cualquier sensación de seguridad", advirtió el director de la organización para los territorios palestinos ocupados, Jason Lee, citado por la agencia de noticias Europa Press.

La ONG concluyó esta estimación a partir de los 1,9 millones de palestinos desplazados a otros puntos del enclave por los bombardeos israelíes, y teniendo en cuenta que casi un 85% de la población es menor de edad y que un 50% son niños.

Este dato implica que 11.900 niños fueron desplazados por la fuerza cada día entre el 7 de octubre y el 21 de diciembre, la última fecha en la que se recopiló las estimaciones de desplazamiento poblacional.

En esta línea, la organización Save the Children hace un llamado a la comunidad internacional "para garantizar un alto el fuego inmediato y definitivo y para que el Gobierno de Israel revierta las condiciones que hicieron casi imposible una respuesta humanitaria significativa, incluido el acceso humanitario sin restricciones a toda Gaza y el restablecimiento de la entrada de mercancías comerciales".

Israel prometió destruir a Hamas, que gobierna en Gaza, luego de que milicianos del grupo asesinaran a 1.200 personas, en su mayoría civiles, en territorio israelí el 7 de octubre. Otras 240 personas, incluyendo unos 20 argentinos, fueron secuestrados.

Por su parte, el Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas en Gaza anunció que las operaciones militares israelíes dejaron ya 20.000 muertos en el enclave, incluidos al menos 8.000 niños y 6.200 mujeres.

