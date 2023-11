La izquierda polaca propone leyes para revertir las restricciones sobre el derecho al aborto

La izquierda polaca presentó ante el recién estrenado Parlamento dos leyes con las que quiere ampliar el derecho al aborto tras las restricciones de los últimos años, de tal manera que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) esté completamente despenalizada hasta la duodécima semana de gestación.

Polonia está considerado uno de los países de la Union Europea (UE) con leyes más restrictivas en materia de aborto.

Su regulación se endureció en 2020 con una sentencia del Tribunal Constitucional que ilegalizó dicha práctica en caso de malformación del feto y las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado un repunte de denuncias contra mujeres y personal sanitario.

La izquierda aspira ahora a capitalizar los resultados de las elecciones de octubre y la aparente falta de mayoría del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), para revertir algunas de las medidas de los últimos años, a la espera en cualquier caso de que el opositor Donald Tusk pueda ser nombrado primer ministro y de ver cómo encajan temas sociales como el aborto dentro de una futura coalición donde no existe consenso en este tema, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Es por ello que la diputada Anna Maria Zukowska, de Nueva Izquierda, presentó ya dos proyectos con los que quiere, por un lado, consagrar el derecho a la IVE hasta la semana 12 y en circunstancias graves en etapas posteriores, y, por otro, garantizar la asistencia sanitaria y que no se persigue al personal médico que lo practique, según la agencia de noticias PAP.

Polonia, una nación mayoritariamente católica, pasó de ser en 1932 el primer país en legalizar el aborto por violación en Europa a tener una de las legislaciones de IVE más restrictivas del continente, siendo legal solo en caso de riesgo de la vida materna o por violación.

Si bien la ley no considera delito practicarse a sí mismo una IVE o disponer de pastillas para un aborto autogestionado, castiga con hasta tres años de prisión a cualquier persona o profesional que ayude a efectuarla fuera de estos dos causales.

Cuando el presidente polaco ratificó con su firma en 2021 la restrictiva reforma al aborto, se sucedieron protestas multitudinarias en el país durante semanas, pese a las restricciones impuestas entonces por la pandemia. (Télam)