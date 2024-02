La Justicia de Guatemala pospuso por tercera vez el juicio al periodista José Rubén Zamora

La Justicia de Guatemala pospuso hoy por tercera vez el juicio al periodista y exdirector del diario El Periódico, José Rubén Zamora Marroquín, preso desde julio de 2022 bajo la acusación de intentar frenar una investigación por lavado de dinero.

"Tengo evidencia y documentación donde es claro y evidente que no hay ningún caso, que no existe, no tiene sentido, y creo que deberían liberarme", dijo Zamora a periodistas al llegar esposado a los tribunales de la capital para una audiencia, detalló la agencia de noticias AFP.

Los cargos "carecen de base y sustento", insistió el periodista de 67 años, antes de comparecer ante el juez que debe decidir si va a juicio por un segundo caso abierto por la Fiscalía, por supuestamente obstaculizar una investigación sobre lavado de dinero.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Rafael Curruchiche, explicó al salir de la breve audiencia que la fiscal a la que se le ha asignado el caso, Brenda Guzmán, "presentó problemas de salud", por lo cual se suspendió por tercera vez la audiencia de Zamora y se realizará el 20 de marzo.

Por su parte, Zamora indicó que "según la ley, si no viene la fiscal titular puede venir otra fiscal", consignó la agencia de noticias Europa Press.

"Incluso el fiscal principal es Curruchiche, que estaba ahí presente. Pudimos haber tenido el caso sin ningún problema", detalló.

"Yo me imagino la presión que sienten. Lo único que les queda para tenerme más tiempo es postergar esto, pero yo los veo a ellos más preocupados. Yo estoy tranquilo", señaló Zamora ante los medios, según recogió el diario La Hora.

Además, definió como "impresionante" que el Ministerio Público gastara tanto dinero en su "persecución".

El periodista fue detenido el 29 de julio de 2022 acusado de lavado de dinero, después de que un tribunal de primera instancia autorizase una orden de captura en su contra, así como el allanamiento de su domicilio y también las oficinas del periódico, que ya dejó de publicarse.

La fiscalía afirmó que el dinero provenía de "extorsiones" a empresarios para no publicar informaciones en su contra, pero Zamora sostiene que el efectivo decomisado provenía en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto.

El periodista acusó al entonces presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general, Consuelo Porras, de fabricar el caso para silenciarlo por publicaciones de corrupción en el Ejecutivo.

En este juicio iniciado el 2 de mayo de 2023, la Fiscalía había solicitado 40 años de prisión para Zamora por supuesto lavado de dinero,chantaje y tráfico de influencias, una pena desproporcionada, según su hijo, Ramón Zamora.

Sin embargo, el tribunal sólo admitió los cargos por lavado de dinero y desestimó los otros dos, y también condenó a Zamora a pagar una multa de unos 37.500 dólares.

Tras denunciar "persecución penal y presión económica", el diario, fundado por Zamora en 1996, cerró definitivamente el 15 de mayo de 2023, cuando él llevaba casi 10 meses en prisión. En diciembre de 2022 ya había dejado de circular en papel y solo se mantenía la edición digital.

Algunos periodistas del medio se exiliaron luego de que un juez autorizará a investigarlos por la cobertura de los procesos penales contra Zamora, en la investigación que incluye a ocho periodistas y columnistas.

El 14 de junio de 2023, en un polémico juicio criticado por la comunidad internacional, el periodista fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, pero fue absuelto de los cargos de tráfico de influencias y chantaje. La sentencia fue anulada cuatro meses después por una corte de apelaciones, que ordenó repetir el juicio. Sin embargo, todavía no hay fecha por recursos pendientes.

Los procesos contra Zamora, iniciados bajo el gobierno anterior, han sido criticados por organizaciones internacionales de prensa como un intento de silenciarlo. (Télam)