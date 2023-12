La madre de uno de los rehenes israelíes retenidos en Gaza por Hamas inició una huelga de hambre

La madre de un rehén israelí secuestrado por el movimiento islamista palestino Hamas en su ataque al sur de Israel el 7 de octubre inició hoy una huelga de hambre que, según dijo, solo interrumpirá cuando regrese su hijo.

Oksana Lubnov es la madre de Alex Lubnov, de 32 años, que fue secuestrado en el festival que se celebraba en el kibutz de Reim, donde trabajaba como responsable de un bar, asaltado por milicianos de Hamas.

"Solo la diplomacia puede hacer que los rehenes sean liberados, no la fuerza; el Ejército solo trajo a mujeres militares secuestradas y cadáveres; si no hay acuerdo, no hay esperanza", declaró Lubnov, según el diario israelí Yedioth Aharonoth.

El gobierno israelí está siendo criticado por familiares de quienes continúan secuestrados en la Franja de Gaza por su negativa a pactar un intercambio con Hamas después de la tregua de una semana en la que fueron liberados más de 80 rehenes a cambio de 240 presos palestinos en Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defiende que la vía militar es la única eficaz para lograr la liberación de los rehenes.

Sin embargo, el viernes, tres rehenes que lograron acercarse a fuerzas israelíes en la Franja de Gaza murieron tiroteados por los propios militares compatriotas.

Ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asumieron la responsabilidad por haber matado "por error" a los tres rehenes y dieron a conocer una investigación preliminar que revela que los capturados ondeaban una bandera blanca y uno de ellos llegó a pedir ayuda en hebreo.

La madre de Lubnov afirmó que tomó la decisión de iniciar la huelga luego de ese episodio que terminó con la vida de los tres rehenes.

"Lo que ocurrió el otro día me hizo darme cuenta de que no se está haciendo nada para que vuelvan, solo recibimos cadáveres todos los días", comentó.

"No tengo esperanza", agregó.

También ayer, familiares protestaron en Tel Aviv para exigir al gobierno un nuevo acuerdo de intercambio con el movimiento islamista palestino Hamas que permita liberar a más secuestrados. (Télam)