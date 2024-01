La Marina de Irán incauta un petrolero frente a las costas de Omán

La Marina iraní informó hoy que incautó un barco petrolero en el golfo de Omán a raíz de "un fallo de la justicia", en un nuevo episodio que dificulta el comercio marítimo en las costas de la península arábiga, signada por los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen en el mar Rojo.

"La Marina de la República Islámica de Irán incautó un petrolero estadounidense en aguas del mar de Omán conforme a una decisión de la justicia", indicó la agencia de noticias oficial IRNA.

Previamente, la agencia de seguridad marítima británica (Ukmto) y la compañía de seguridad marítima privada Ambrey habían anunciado que varios hombres armados "en uniforme militar" habían abordado un petrolero en el golfo de Omán.

"Cuatro o cinco personas no autorizadas" subieron a bordo de un barco que navegaba frente a las costas de la ciudad omaní de Sohar, en el norte del sultanato, indicó Ukmto.

Los individuos llevaban "uniforme militar negro" y máscaras del mismo color, precisó.

Según Ambrey, el incidente se produjo alrededor de las 7.30 (0.30 de Argentina) a bordo del "St Nikolas", un petrolero con bandera de las Islas Marshall, país insular ubicado en el océano Pacífico, que a continuación puso rumbo al condado de Bandar-e Jask, ubicado en la costa sur de Irán.

Empire Navigation, el grupo griego que opera el "St Nikolas", afirmó en un comunicado que "perdió contacto" con el barco y con los 19 miembros de la tripulación, compuesta por 18 filipinos y un griego, según recogió la agencia de noticias AFP.

El barco había cargado en Basora, Irak, "cerca de 145.000 toneladas de crudo destinado a Aliaga (Turquía) a través del canal de Suez", indicó.

La embarcación, que antes se llamaba Suez Rajan, estuvo involucrada el año pasado en una acción del gobierno estadounidense, que se incautó del petróleo iraní que estaba siendo transportado en violación de las sanciones establecidas por Washington contra el país persa.

"Este buque robó petróleo de Irán por orden de Estados Unidos y lo transportó a costas estadounidenses", declaró la Marina iraní en un comunicado, difundido por los medios estatales y que reprodujo The New York Times.

Ambrey aclaró que "Irán ya ha actuado antes contra quienes acusa de cooperar con Estados Unidos".

El golfo de Omán es transitado por buques que parten desde allí y atraviesan el estrecho de Ormuz, que conecta con el golfo Pérsico y por el que pasa cerca de una quinta parte de todo el comercio de petróleo del mundo.

El golfo de Omán fue escenario de varios incidentes y de ataques en los últimos años, en muchos de los cuales estuvo implicado Irán.

El transporte marítimo en esa región se vio sacudido recientemente por los ataques de los rebeldes yemeníes hutíes en la otra costa de la península arábiga, en el mar Rojo, en lo que definen como una muestra de "apoyo" a los palestinos de la Franja de Gaza, escenario del conflicto entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel.

Ayer, los ejércitos de Reino Unido y Estados Unidos informaron que derribaron 18 drones y tres misiles lanzados por los hutíes -aliados de Irán- en el mar Rojo, en el "mayor ataque" de los rebeldes hasta la fecha, según el gobierno británico.

En paralelo, cada vez más navíos de todo el mundo evitan el canal de Suez debido a la proliferación de los ataques hutíes, una decisión que representa un golpe para Egipto en momentos que enfrenta su peor crisis económica.

Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que el volumen transportado por el canal cayó 35% la semana pasada, comparado con el mismo período de 2023.

Al mismo tiempo, el volumen transitado por el cabo de Buena Esperanza, por la costa sudafricana, subió 67%. (Télam)