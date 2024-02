La Media Luna Roja Palestina suspendió por 48 horas sus misiones en Gaza

La Media Luna Roja Palestina anunció hoy la suspensión de sus actividades durante 48 horas en la Franja de Gaza, sumida en un violento conflicto con Israel desde hace más de cuatro meses, en el que ya murieron decenas de miles de personas.

La organización dijo en un comunicado que cancelaba "todos los procedimientos de coordinación humanitaria en misiones médicas" desplegadas en la Franja de Gaza durante las próximas 48 horas.

Explicó que la decisión se debe a la "imposibilidad de garantizar la seguridad de los equipos médicos de emergencia, así como de los heridos y los enfermos que se encuentran en hospitales, centros médicos y ambulancias" de la zona, según la agencia de noticias Europa Press.

La Media Luna explicó que la medida obedece, además, a la "falta de compromiso y respeto por parte de las fuerzas de ocupación israelíes a los procedimientos y mecanismos de coordinación acordados con Naciones Unidas".

En ese sentido indicó que evaluará la situación durante los próximos días para llegar a una conclusión que les permita "proteger a sus trabajadores, conductores y vehículos", al tiempo que garantiza que "no están expuestos al riesgo de muerte o lesión".

La organización evacuó ayer por la tarde a varios pacientes del hospital Al Amal, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a varios hospitales situados en Rafah debido a la necesidad urgente de intervención médica en coordinación con la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), tras obtener el visto bueno del Ejército israelí.

"A pesar de que las fuerzas de ocupación conocían la ruta del convoy y los nombres y números de identificación del personal que acompañaba a los pacientes, interceptaron el convoy durante más de siete horas y maltrataron a sus miembros, especialmente al personal médico de la Media Luna Roja que los acompañaba", dice el comunicado.

La organización, denunció también la detención de tres paramédicos, "de los cuales solo uno fue liberado pasados varias horas", y agregó que este "no es el primer incidente en el que las fuerzas de ocupación israelíes no respetan la coordinación realizada por Naciones Unidas y las organizaciones internacionales".

"Este comportamiento ilegal se suma a la lista de flagrantes violaciones del Derecho Internacional cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes contra el personal médico, el emblema protegido de la Media Luna Roja y los enfermos y heridos en tiempos de guerra", sostuvo.

Por ello, el documento insta a las fuerzas israelíes a "poner en libertad a todo el personal médico detenido, incluidos todos los trabajadores que operan sobre el terreno para sacar adelante las tareas humanitarias y que están sobre el terreno para realizar sus tareas humanitarias".

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que obligue al Ejército de Israel a "respetar y proteger al personal y las instalaciones médicas y proporcionar un espacio humanitario seguro necesario para la supervivencia de los palestinos en Gaza".

El conflicto en Gaza comenzó el 7 de octubre cuando comandos islamistas asesinaron a unas 1.160 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, y capturaron a unos 250 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos, de los cuales fueron liberados 10.

Israel estima que después del canje 130 permanecieron en Gaza y que 30 murieron desde entonces.

En represalia, Israel lanzó de inmediato una ofensiva aérea y terrestre que dejó hasta el momento 28.663 muertos, en su gran mayoría civiles, y casi 68.400 resultaron heridas según el ministerio de Salud de la Franja de Gaza, territorio palestino, gobernado desde 2007 por Hamas. (Télam)