La muerte del opositor ruso Alexei Navalni agitó las primarias republicanas

La muerte del dirigente ruso Alexei Navalni, fuerte opositor al presidente Vladimir Putin, impactó de lleno en las primarias del Partido Republicano, agitadas ahora por las críticas de la precandidata presidencial, Nikki Haley, a su oponente y principal favorito, el expresidente Donald Trump, a quien acusó de "guardar silencio" tras el fallecimiento del influyente político ruso en prisión.

Haley le reprochó a Trump que no se haya manifestado por lo ocurrido apenas unos días después de afirmar que retiraría la protección de Estados Unidos a aquellos países de la Alianza Atlántica que no aumenten su presupuesto en defensa.

"Putin asesinó a su oponente político y Trump no ha dicho una palabra después de decir que alentaría a Putin a invadir a nuestros aliados. Sin embargo, ha publicado más de 20 veces en redes sociales sobre su drama legal y sus encuestas falsas", disparó Haley, en su perfil oficial de X (ex Twitter).

La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU durante el mandato del propio Trump, previamente había reaccionado a la noticia de la muerte de Navalni asegurando que "Putin lo hizo", consignó la agencia Europa Press.

"El mismo Putin al que Donald Trump elogia y defiende", señaló, entonces, la también exgobernadora de Carolina del Sur, quien además sacó a relucir unas declaraciones del expresidente en las que asegura no haber visto al presidente ruso matar a nadie.

El Servicio Penitenciario Federal del distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia anunció hoy la muerte del influyente opositor Navalni –que se encontraba cumpliendo una pena de cerca de 30 años de cárcel por extremismo y fraude– tras desmayarse al encontrarse mal durante un paseo.

Según señala Europa Press, los principales líderes internacionales salieron al paso para lamentar la noticia, si bien es cierto que tanto la familia como otros destacados opositores al Kremlin trasladaron sus dudas al respecto de las informaciones pues tan solo han sido confirmadas por fuentes oficiales rusas.

Trump y Haley se enfrentan en la carrera por la candidatura del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo mes de noviembre.

El expresidente se perfila como el claro aspirante y también como favorito en las encuestas ante un hipotético enfrentamiento contra el actual mandatario, Joe Biden.

La exgobernadora de Carolina del Sur, que va atrás de Trump en las encuestas, fue intensificando sus ataques contra el expresidente a medida que se acercan las primarias de su estado natal. (Télam)