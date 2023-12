La OEA, la CIDH y el Mercosur advierten sobre ataques a la transición gubernamental en Guatemala

(Agrega pronunciamientos de A.Giammattei y del Mercosur)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hoy por amplia mayoría una resolución de repudio a las acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición gubernamental en Guatemala, aunque el presidente saliente, Alejandro Giammattei, aseguró que no existe ninguna "acción" que impida que Bernardo Arévalo asuma el poder en enero.

El de la OEA no fue el único pronunciamiento de la región en la jornada: el Mercosur pidió que se garantice “el proceso de transición” y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre "una inminente ruptura del orden constitucional" en el país centroamericano.

El Consejo de la OEA se declaró "alarmado por las insistentes acciones desestabilizadoras adoptadas por el Ministerio Público el 8 de diciembre de 2023, con respecto a la validez de los resultados electorales y el inicio de acciones tendientes a despojar de la investidura al presidente electo, lo cual pone en riesgo la efectiva materialización del traspaso de poder".

Con 29 votos a favor, uno en contra, una abstención y dos ausentes, el organismo condenó cualquier injerencia que atente contra el orden democrático, como también el "continúo abuso de poder" del Ministerio y otras autoridades públicas de Guatemala, e hizo un llamamiento a todas las instituciones del Estado para que "cesen toda acción intimidatoria, respeten la integridad del material electoral y defiendan los principios democráticos".

Además, se encomendó al titular del Consejo Permanente y al secretario general que soliciten con urgencia el consentimiento del Gobierno de Guatemala para recibir una visita de buenos oficios del Consejo Permanente "cuanto antes”.

Giammattei, en cambio, hizo pública una carta en la que señaló que en el país "no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos" el 14 de enero.

La misiva de Giammattei "a la comunidad nacional e internacional" fue publicada un día después de que la Fiscalía entregó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una investigación revelada el viernes con supuestas anomalías en las elecciones ganadas por el socialdemócrata Arévalo.

Los fiscales consideran que las elecciones son "nulas" por presuntas irregularidades en las actas de votos, entre otros hallazgos, aunque el Tribunal Electoral ya adelantó que los resultados son "inalterables".

Arévalo, un sociólogo de 65 años, denunció que la acción de la Fiscalía es parte de un "golpe de Estado" en curso para evitar que asuma.

"Mantengo la firme voluntad del Gobierno en preponderar el principio republicano de la alternancia en el poder con hechos y acciones concretas como haber culminado un proceso de transición ordenado", indicó Giammattei.

"Expreso mi enérgico rechazo a las acciones intimidatorias que buscan amedrentar a ciudadanos guatemaltecos, las cuales atentan contra la soberanía nacional, elemento fundamental que prohíbe la injerencia en asuntos internos de un Estado", fustigó Giammattei.

El mandatario saliente denunció "la manipulación mediática y política de algunos miembros" del gobierno estadounidense "en detrimento de una buena relación bilateral", por lo que pidió a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos que "llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala".

Fue porque ayer EEUU retiró las visas de unas 300 personas guatemaltecas, entre ellas 100 diputados.

Arévalo acudió este martes a un juzgado para conocer el expediente del caso por el que la Fiscalía pidió inhabilitar al partido Semilla, pero a la salida dijo que el juez Fredy Orellana volvió a negarle el acceso a la carpeta judicial.

La CIDH, en tanto, advirtió que "la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala, desde el inicio del proceso electoral, pusieron de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público".

En un comunicado, el organismo recalcó que el sistema de controles y contrapesos del Estado de derecho, es decir, la división de poderes, se encuentra erosionado por "la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad".

También Francia condenó, a través de una vocera de la Cancillería, “con firmeza los intentos de cuestionar los resultados de las elecciones generales", cuya regularidad confirmó una misión de observación electoral de la UE.

"Los procesos judiciales contra el presidente electo, su partido y el Tribunal Supremo Electoral constituyen una grave amenaza contra el proceso de transición, el Estado de derecho y la democracia", subrayó la portavoz, citada por la agencia de noticias AFP.

París advirtió que los países de la UE "trabajan en la adopción de un marco europeo autónomo de sanciones contra los responsables de estas acciones".

Finalmente, el Mercosur expresó hoy su preocupación por la judicialización del proceso y llamó a respetar el resultado de los comicios del 20 de agosto.

"Los Estados parte del Mercosur manifiestan su preocupación por la judicialización del proceso electoral en la República de Guatemala e instan a respetar la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las urnas con una mayoría contundente, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto", dice un comunicado divulgado por el Gobierno paraguayo, titular pro tempore del bloque.

El texto añade que los países del bloque (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), "exhortan a las autoridades de la República de Guatemala a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un proceso de transición presidencial armónico que asegure la investidura de las autoridades legalmente electas", publicó la agencia de noticias Sputnik.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) oficializó en octubre los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales del 20 de agosto, en las que se impuso Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, dando así por concluido el proceso electoral.

Sin embargo, el Ministerio Público pidió la anulación de todo el proceso electoral por presuntas irregularidades de su formación política y pretende así evitar que Arévalo tome posesión del cargo. (Télam)