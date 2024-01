La OMS no tiene información sobre al menos 66 trabajadores de la salud detenidos por Israel en Gaza

La Organización Mundial de Salud (OMS) advirtió hoy que no tiene información sobre la ubicación de al menos 66 trabajadores médicos detenidos por los militares israelíes en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre.

"Estamos extremadamente preocupados por el bienestar y la seguridad de al menos 66 trabajadores sanitarios que fueron detenidos. El Ministerio de Salud, la OMS y la Media Luna Roja Palestina no disponen de ninguna información sobre su ubicación", declaró el portavoz de la organización, Richard Peperkorn en una conferencia de prensa, según consignó la agencia de noticias Sputnik.

Además, Peperkorn mencionó que hace dos semanas que el organismo no ha podido ingresar al norte de Gaza con ayuda humanitaria para los hospitales de dicha zona, teniendo que cancelar seis misiones de entrega con los insumos.

"Nuestros equipos están preparados para hacer esas entregas, pero no hemos recibido los permisos necesarios para poder llevar a cabo las misiones con seguridad, lo que impide nuestra capacidad de apoyar a los hospitales, en una frágil situación", detalló.

Varias ONG denunciaron la difícil situación humanitaria en Gaza desde que estalló la guerra el 7 de octubre pasado.

Ese día, milicianos del movimiento islamista palestino Hamas realizaron un ataque en territorio israelí que dejó cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.

Israel declaró la guerra y desató una ofensiva contra la Franja de Gaza que dejó 23.210 muertos, entre ellos mujeres y niños, según informó el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamas. (Télam)